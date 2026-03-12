«Креді Агріколь» купує Банк «Львів» Сьогодні 11:31 — Фондовий ринок

Французька банківська група посилює присутність на заході України

Банк Креді Агріколь Україна підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу Банку Львів. Український банк із головним офісом у Львові спеціалізується на обслуговуванні малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«Це придбання дозволяє Креді Агріколь Україна зміцнити свої позиції на заході України, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі», — сказано в повідомленні.

Деталі угоди

Угода з придбання Банку Львів повністю відповідає стратегії Креді Агріколь Україна щодо підтримки української економіки в довгостроковій перспективі та його амбіціям відігравати ключову роль у відновленні України.

Завершення угоди залежатиме від виконання низки попередніх умов, зокрема отримання регуляторних дозволів від Національного банку України та Антимонопольного комітету України, і очікується, що вона буде завершена до середини 2026 року.

Ця угода відповідає критерію рентабельності інвестицій Crédit Agricole S.A. Її вплив на коефіцієнт CET1 Crédit Agricole S.A. є незначним.

Що відомо про Crédit Agricole Ukraine та Банк Львів

Crédit Agricole Ukraine, дочірня компанія, що повністю належить Crédit Agricole S. A, є універсальним міжнародним банком в Україні, стратегічним партнером для агробізнесу та корпоративних клієнтів, а також одним з лідерів ринку автокредитування.

Головний офіс банку розташований у Києві. Мережа налічує 137 відділень по всій Україні, а штат становить близько 2200 співробітників. Банк обслуговує приблизно 380 тис. клієнтів та входить до числа лідерів ринку автокредитування.

Банк Львів — це український банк, орієнтований на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові та понад 37 000 роздрібних клієнтів та 8400 клієнтів малого та середнього бізнесу, зокрема сільськогосподарських компаній. Банк має постійну присутність на заході України, далеко від зони активних бойових дій. Він пропонує фінансування на розвиток, поповнення обігового капіталу, рефінансування та проекти з енергоефективності, а також повний спектр депозитних та платіжних послуг.

