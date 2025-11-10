Трамп пообіцяв виплатити кожному американцю по 2 тисячі доларів із доходів від мит Сьогодні 10:03

Трамп пообіцяв виплатити кожному американцю по 2 тисячі доларів із доходів від мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець, який немає високого доходу, отримає 2 тисячі доларів із доходів, отриманих від запроваджених мит.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Дивіденди» від тарифів

Він підкреслив, що кошти на виплати надходитимуть із прибутків від тарифів, запроваджених на імпорт.

«Рекордні інвестиції в США, заводи та фабрики будуються всюди. Кожному буде виплачено дивіденд щонайменше 2000 доларів на людину (не враховуючи людей з високими доходами!)», — написав президент.

Читайте також Понад 80 поштових операторів призупинили відправлення до США після зміни митних правил — AFP

Трамп також розкритикував противників тарифної політики, заявивши, що зараз США є «найбагатшою і найшанованішою країною у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку».

За його словами, країна «отримує трильйони доларів» і невдовзі почне скорочувати державний борг, який сягнув 37 трильйонів доларів.

Що відомо про мита Трампа

2 квітня Дональд Трамп підписав указ про запровадження мита від 10% і вище на імпорт усіх товарів до США. Крім того, були встановлені підвищені зворотні тарифи проти десятків країн із найбільшим торговельним дефіцитом зі Сполученими Штатами.

9 квітня Трамп оголосив 90-денну паузу для взаємних тарифів із усіма державами, крім Китаю.

1 серпня він підписав новий указ, який передбачає підвищення мит на імпорт у межах від 10% до 41% для десятків країн, зокрема для Європейського Союзу.

Світові корпорації повідомили про понад $35 мільярдів доларів збитків, спричинених американськими митами.

Влада США планує отримувати близько $50 млрд на місяць у вигляді митних зборів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.