Нацбанк представив нову пам’ятну монету (фото)

11 листопада стартує продаж нової пам’ятної монети НБУ, присвяченої одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу — архангелу (архістратигу) Михаїлу.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Основою дизайну нової монети став образ архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса (кінець XVII ст.), створеного видатним українським майстром Іваном Рутковичем. Це один із найвідоміших прикладів українського бароко, у якому поєднується духовна глибина та витонченість мистецької роботи.

Про монету

Дизайн

На аверсі зображено царські врата Жовківського іконостасу з молитвою до архангела Михаїла — одним з найпоширеніших християнських звернень до небесного воєначальника. Над вратами — стилізована арка, що символізує світло, яке перемагає темряву. Зверху напис: ХТО ЯК БОГ — традиційне звернення до архістратига.
Нацбанк представив нову пам’ятну монету (фото)
На реверсі — образ архангела Михаїла з ікони Жовківського іконостаса, виконаний із застосуванням локальної позолоти та кольорового друку. Архангел постає у військовому обладунку з мечем та терезами в руках на хмарах — як небесний воєвода та захисник віри. Тло реверсу прикрашене рослинним орнаментом у стилі бароко.
Дизайн створила Тетяна Балута, а скульпторами стали Володимир Дем’яненко та Володимир Атаманчук.

Номінал та характеристики

  • Номінал монети 10 гривень.
  • Вона виготовлена зі срібла 999 проби. Маса в чистоті — 31,1 г.
  • Технології оздоблення — локальна позолота, кольоровий друк.
Придбати монету можна буде з 11 листопада 2025 року на сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
