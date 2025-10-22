У США випустять пам’ятну монету на честь Стіва Джобса (фото) Сьогодні 04:10 — Технології&Авто

У США випустять пам’ятну монету на честь Стіва Джобса (фото)

Міністерство фінансів США випустить пам’ятну монету із портретом молодого Стіва Джобса.

Про це пише американський Forbes.

Що сталося

Міністерство фінансів США готує до випуску пам’ятну монету номіналом $1 із зображенням засновника Apple Стіва Джобса. Вона вийде у 2026 році — в межах серії, присвяченої 250-річчю Сполучених Штатів.

Монета стане рідкісним випадком, коли американська валюта вшановує не президента чи політика, а підприємця сучасної епохи. За задумом, дизайн зображує Джобса на тлі пагорбів Північної Каліфорнії з написами United States of America, California, Steve Jobs та Make Something Wonderful.

Чому це цікаво

Ініціатива стала можливою завдяки закону, ухваленому Конгресом у 2020 році, який дозволяє Мінфіну випускати пам’ятні монети протягом 2026 року.

Карбування монети із засновником Apple символізує визнання впливу інновацій і технологій на американську ідентичність. Це також жест до покоління підприємців, які змінили уявлення світу про бізнес і креативність.

Після оголошення про монету акції Apple почали зростати — інвестори сприйняли цей крок як нагадування про спадщину бренду й емоційний тригер для ринку.

Що далі

Якщо дизайн отримає остаточне схвалення, монета зі Стівом Джобсом стане частиною обмеженої колекції пам’ятних випусків. Подібні серії традиційно користуються великим попитом серед колекціонерів: монети можуть продаватися за ціною від $13, а їхні продажі часто сягають мільйонів примірників.

