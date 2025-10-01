НБУ вводить в обіг монету «Сили безпілотних систем Збройних сил України» Сьогодні 11:10

НБУ вводить в обіг монету «Сили безпілотних систем Збройних сил України», Фото: НБУ

Національний банк України ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили безпілотних систем Збройних Сил України».

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нова монета продовжує серію «Збройні Сили України» та вшановує внесок у захист територіальної цілісності України військовослужбовців Сил безпілотних систем Збройних Сил України, які є символом інноваційності, технологічної переваги та інтелекту українського війська.

Дизайн монети

Обігова пам’ятна монета «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Фото: НБУ

Головним елементом композиції реверсу монети є емблема Сил безпілотних систем Збройних Сил України — стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил. Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем. Також по колу розміщено написи: Сили безпілотних систем ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: Наша зброя — розум (унизу).

Дизайн реверсу монети створила Тетяна Балута, аверсу — Володимир Дем’яненко. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Обіг та реалізація монети

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, зображено сталеву ластівку, емблему Сил безпілотних систем Збройних Сил України, на тлі стилізованих повітряних потоків. Тираж роликів — 20 тис. шт.

Придбати ролик із 25 обігових пам’ятних монет «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» можна з 2 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб'юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.