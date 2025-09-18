НБУ ввела в обіг нову монету «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» Сьогодні 16:17

НБУ ввела в обіг нову монету «Державна служба України з надзвичайних ситуацій»

Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Державна служба України з надзвичайних ситуацій», що вшановує мужність, самовідданість і професіоналізм українських рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Дизайн монети

Обігова пам’ятна монета «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі монети зображено рятувальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій у повному екіпіруванні, який тримає в руках пожежний рукав та пожежний ствол. По колу монети розміщено написи: угорі — Сміливі рятувати життя — гасло, що відображає основну місію служби; унизу — ДСНС України. Між написами з обох боків розташовані стилізовані дубові листки — елементи емблеми служби.

Дизайн реверсу монети створила Аліса Іванова, аверсу — Володимир Дем’яненко. Скульптор — Анатолій Демяненко.

Обіг та реалізація монети

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тираж роликів — 20 тис. шт.

Придбати ролик із 25 обігових пам’ятних монет «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» можна з 23 вересня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб'юторах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.