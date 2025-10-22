0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Suzuki оновила популярний позашляховик Jimny (фото)

Технології&Авто
26
Suzuki оновила популярний позашляховик Jimny (фото)
Suzuki оновила популярний позашляховик Jimny (фото)
Компанія Suzuki представила оновлену тридверну версію позашляховика Jimny, додавши нові опції безпеки та мультимедійні можливості.
Модифікація орієнтована на внутрішній ринок Японії, тоді як п’ятидверний Jimny Nomade уже нещодавно з’явився в місцевій лінійці бренду.
Як пише Автоцентр, харизматичний дизайн моделі залишився без змін, проте «кей-кар"-версія має деякі особливості: відсутні розширювачі крил, як у глобального Jimny Sierra, а під основними дзеркалами встановлені маленькі допоміжні — для зменшення сліпих зон.
У салоні — кілька важливих оновлень. Між аналоговими приладами тепер розміщено 4,2-дюймовий дисплей, а в дорожчих комплектаціях пропонується 9-дюймовий екран мультимедіа, запозичений у Suzuki Swift. Він підтримує сучасні функції підключення та має зручніший інтерфейс. Базові версії, як і раніше, отримали традиційну пластикову панель без екрану.
Suzuki оновила популярний позашляховик Jimny (фото)
Оновлення торкнулися й систем безпеки. Jimny тепер оснащений комплексом Dual Sensor Brake Support II, системами утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичного перемикання дальнього світла та запобігання мимовільному руху назад. Версії з «автоматом» додатково отримали адаптивний круїз-контроль.
Suzuki оновила популярний позашляховик Jimny (фото)
 
Під капотом змін не відбулося: базовий Jimny пропонує трициліндровий турбомотор об’ємом 0.66 л (63 к.с.), а Jimny Sierra — атмосферний 1,5-літровий агрегат на 105 к.с. Обидві версії комплектуються 5-ступеневою механікою або 4-ступеневим автоматом, а також системою повного приводу Part-Time 4WD і класичною драбинчастою рамою.
Читайте також
В Японії ціни на оновлений Jimny становлять від 1,9 до 2,1 млн єн ($12 800−14 400), тоді як за Jimny Sierra просять 2,27−2,38 млн єн ($15 200−15 900). Опціональний 9-дюймовий дисплей коштує 128 700 єн (приблизно $860).
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems