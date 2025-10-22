Suzuki оновила популярний позашляховик Jimny (фото) Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Компанія Suzuki представила оновлену тридверну версію позашляховика Jimny, додавши нові опції безпеки та мультимедійні можливості.

Модифікація орієнтована на внутрішній ринок Японії, тоді як п’ятидверний Jimny Nomade уже нещодавно з’явився в місцевій лінійці бренду.

Як пише Автоцентр , харизматичний дизайн моделі залишився без змін, проте «кей-кар"-версія має деякі особливості: відсутні розширювачі крил, як у глобального Jimny Sierra, а під основними дзеркалами встановлені маленькі допоміжні — для зменшення сліпих зон.

У салоні — кілька важливих оновлень. Між аналоговими приладами тепер розміщено 4,2-дюймовий дисплей, а в дорожчих комплектаціях пропонується 9-дюймовий екран мультимедіа, запозичений у Suzuki Swift. Він підтримує сучасні функції підключення та має зручніший інтерфейс. Базові версії, як і раніше, отримали традиційну пластикову панель без екрану.

Оновлення торкнулися й систем безпеки. Jimny тепер оснащений комплексом Dual Sensor Brake Support II, системами утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичного перемикання дальнього світла та запобігання мимовільному руху назад. Версії з «автоматом» додатково отримали адаптивний круїз-контроль.

Під капотом змін не відбулося: базовий Jimny пропонує трициліндровий турбомотор об’ємом 0.66 л (63 к.с.), а Jimny Sierra — атмосферний 1,5-літровий агрегат на 105 к.с. Обидві версії комплектуються 5-ступеневою механікою або 4-ступеневим автоматом, а також системою повного приводу Part-Time 4WD і класичною драбинчастою рамою.

В Японії ціни на оновлений Jimny становлять від 1,9 до 2,1 млн єн ($12 800−14 400), тоді як за Jimny Sierra просять 2,27−2,38 млн єн ($15 200−15 900). Опціональний 9-дюймовий дисплей коштує 128 700 єн (приблизно $860).

