В обхід росії: Чорним морем прокладуть інтернет-кабель, що з’єднає Україну та Європу

Чорним морем прокладуть сучасну кабельну систему, яка забезпечить Україні швидкісний та безпечний інтернет.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Один із ключових пунктів нашої Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року — будувати більше міжнародних інтернет-магістралей для створення стійкого інтернету в Україні. І вже незабаром ми допоможемо реалізувати один із проєктів глобального масштабу», — сказано в повідомленні.

Новий цифровий маршрут з’єднає чотири країни

Проєкт реалізує компанія Vodafone. Новий підводний маршрут з’єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину, створивши незалежний від росії канал передачі даних.

Кабельна система Kardesa стане важливим елементом телекомунікаційної інфраструктури. Вона забезпечить:

цифровий суверенітет і стійкість українських мереж;

залучення інвестицій у сферу телекому;

швидкісний і безпечний інтернет для користувачів;

створення нового транзитного шляху інтернет-трафіку між Європою та Азією в обхід росії.

Будівництво маршруту

Роботи розпочнуться в Болгарії у 2027 році. Бюджет проєкту перевищує 100 млн євро. Завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт/с пропускної здатності.

Зараз 97−98% міжнародного інтернет-трафіку проходить саме підводними кабелями, тож нова система стане важливою частиною цифрової екосистеми не лише України, а й усього регіону.

Нагадаємо, раніше Мінцифри разом із CEO Київстар Олександром Комаровим протестували Starlink Direct to Cell. Ця технологія дозволяє українцям залишатися на зв’язку без покриття мобільної мережі через SMS. Завдяки супутниковим технологіям користувачам не потрібно купувати дороге обладнання — достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-картою.

Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell.

