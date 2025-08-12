Федоров анонсував інновацію у сфері мобільного інтернету — Finance.ua

Федоров анонсував інновацію у сфері мобільного інтернету
Віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував «суперновину» у сфері мобільного інтернету.
Про неї стане відомо сьогодні, 12 серпня.
Про це повідомляється на його Threads, пише РБК-Україна.
«Сьогодні буде суперновина для українців у сфері мобільного інтернету/зв'язку. І це буде топ-новина для всього світу», — зазначив Федоров.
сказав він.
31 липня Федоров повідомив, що в Україні розширяють тестування 5G-зв'язку, і вже навіть створили 5G-простір на базі КАІ (Національного авіаційного університету) у співпраці з Vodafone.
За його словами, до цього 5G в Україні тестували лише в офісах операторів і на промислових об’єктах. Тепер технологію вперше виводять в освітнє середовище — з перспективою масштабувати досвід на інші університети й надалі — для широкого користування всіма громадянами.
При цьому ще в травні 2023 року Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні. Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у двох містах.
А вже 1 листопада 2024 року міністр анонсував старт пілотного проєкту 5G у трьох містах. Одне з його ключових завдань — перевірка сумісності цієї технології з військовою технікою. Тоді Федоров уточнив, що тестування в межах цього проекту триватиме протягом двох років.
Зазначимо, що серед ключових переваг мобільного інтернету п’ятого покоління — це швидкість до 10 Гбіт/с, а також затримка менш як 1 мс.
Раніше він повідомляв, що згодом «Дія» отримає функції голосового керування та можливість генерувати документи за допомогою штучного інтелекту. Мінцифра запустить бета-тестування нової версії «Дії», де буде інтегровано штучний інтелект.
На першому етапі ШІ вбудують у портал «Дія», що дозволить користувачам взаємодіяти з сервісами за допомогою голосових запитів.
