Федоров анонсував інновацію у сфері мобільного інтернету — Finance.ua

Федоров анонсував інновацію у сфері мобільного інтернету

Віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував «суперновину» у сфері мобільного інтернету.

Про неї стане відомо сьогодні, 12 серпня.

Про це повідомляється на його Threads , пише РБК-Україна.

«Сьогодні буде суперновина для українців у сфері мобільного інтернету/зв'язку. І це буде топ-новина для всього світу», — зазначив Федоров. сказав він.

31 липня Федоров повідомив, що в Україні розширяють тестування 5G-зв'язку, і вже навіть створили 5G-простір на базі КАІ (Національного авіаційного університету) у співпраці з Vodafone.

За його словами, до цього 5G в Україні тестували лише в офісах операторів і на промислових об’єктах. Тепер технологію вперше виводять в освітнє середовище — з перспективою масштабувати досвід на інші університети й надалі — для широкого користування всіма громадянами.

При цьому ще в травні 2023 року Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні. Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у двох містах.

А вже 1 листопада 2024 року міністр анонсував старт пілотного проєкту 5G у трьох містах. Одне з його ключових завдань — перевірка сумісності цієї технології з військовою технікою. Тоді Федоров уточнив, що тестування в межах цього проекту триватиме протягом двох років.

Зазначимо, що серед ключових переваг мобільного інтернету п’ятого покоління — це швидкість до 10 Гбіт/с, а також затримка менш як 1 мс.

Раніше він повідомляв , що згодом «Дія» отримає функції голосового керування та можливість генерувати документи за допомогою штучного інтелекту. Мінцифра запустить бета-тестування нової версії «Дії», де буде інтегровано штучний інтелект.

На першому етапі ШІ вбудують у портал «Дія», що дозволить користувачам взаємодіяти з сервісами за допомогою голосових запитів.

