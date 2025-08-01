Upwork почав розблоковувати акаунти українців — Федоров — Finance.ua
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Upwork почав розблоковувати акаунти українців — Федоров

Особисті фінанси
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Upwork почав розблоковувати акаунти українців — Федоров
Upwork почав розблоковувати акаунти українців — Федоров
Платформа для фрилансерів UpWork почала розблоковувати акаунти українців, які раніше були заблоковані.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«UpWork розпочав процес розблокування акаунтів. Дякую українським користувачам, що звернули увагу на проблему», — написав міністр.
Нагадаємо, раніше українські фрилансери повідомили, що Upwork блокує їхні акаунти. Очільник Мінцифри відреагував на цю ситуацію і звернувся до Upwork — надіслав листа до СЕО біржі фрилансерів. Федоров закликав платформу змінити політику блокування акаунтів.
Український ІТ-сектор критично важливий для економіки України та є потужним гравцем на глобальному ринку. Багато українських фахівців надають послуги через біржу фрилансерів Upwork, тож доступність платформи відіграє важливу роль у розвитку українського ІТ-ринку, заявляв раніше Федоров.
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У листі до СЕО Upwork Хайдена Брауна Федоров попросив запровадити індивідуальний підхід і переглянути політику платформи щодо користувачів, які народилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України, але фактично проживають на підконтрольній Україні території й можуть надати докази цього.
«Нинішній підхід дискримінує громадян, які не порушили жодних правил, але підпадають під обмеження винятково через свою географічну реєстрацію», — зазначив міністр.

Довідка Finance.ua:

  • опитування Rakuten Viber показало, що 74% українців позитивно ставляться до фрилансу: з них 44% бачать у роботі на себе свободу та незалежність, а 30% — визнають і ризики. Попри позитивне ставлення, 44% опитаних не мають такого досвіду й не розглядають такий варіант для себе. Водночас чверть користувачів (26%) мають досвід фрилансу, ще 30% — хотіли б спробувати;
  • як свідчить опитування Freelancehunt, у січні 2025 року кількість нових фрилансерів зросла на 60%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року. Від початку повномасштабної війни на сервісі зареєструвалося вже понад 400 тисяч українців.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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