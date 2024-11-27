354 тис. українців перейшли на фриланс: де працюють (дослідження) — Finance.ua

354 тис. українців перейшли на фриланс: де працюють (дослідження) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

354 тис. українців перейшли на фриланс: де працюють (дослідження)

З початком повномасштабного вторгнення життя мільйонів українців змінилося докорінно. Для 354 000 людей ці зміни стали поштовхом до переходу на фриланс.

Про це йдеться в досліженні української платформи Freelancehunt , наданому finance.ua.

Найпопулярніший фриланс серед зумерів та міленіалів. Це найбільш представлені вікові групи як в Україні, так і у світі.

Мілленіали за останні 10−15 років сформували основу з досвідчених спеціалістів.

Водночас зумери проводять свою експансію через високу популярність цього формату роботи. 67% молоді (зумерів) у світі, за даними дослідження Fiverr, працюють чи планують почати свою кар’єру на фрилансі найближчим часом.

Найбільший попит мають ті спеціалізації, які дозволяють працювати з дому та знаходити клієнтів.

IT-спеціалісти обирали:

вебпрограмування,

HTML і CSS верстку,

роботу з популярними мовами програмування: JavaScript, PHP та Python.

Дизайнери зосередили свої зусилля на розробці логотипів, створенні вебдизайну, ілюстрацій, обробці фотографій та банерів. Ці професії поєднують креативність з практичними рішеннями.

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У текстовій сфері найпопулярніші:

переклади,

написання статей,

редактура,

рерайтинг,

творчі напрямки, як-от написання поезії, пісень і прози.

У сфері маркетингу особливо популярні SMM, реклама у соцмережах, контекстна реклама, SEO-просування та SEO-аудити.

Не менш важливі напрямки — аудіо- й відеомонтаж, обробка відео та створення відеореклами, що відповідає сучасним трендам у контенті.

Раніше ми писали , що більшість молодих фрилансерів (62,02%) заробляють до $500 на місяць, що часто вказує на додатковий дохід чи старт кар’єри. Приблизно 23,34% мають дохід від $500 до $1000 — це Middle-фрилансери з постійними проєктами.

Кількість більш досвідчених спеціалістів, які заробляють $1000−2000 на місяць, становить 9,06%.

Більшість фрилансерів обирають помірне навантаження, щоб зберігати гнучкість, приділяти час особистим проєктам й уникати вигорання, залишаючи собі простір для балансу між роботою та особистим життям.

Довідка Finance.ua:

В Україні фриланс завжди був більш популярний серед чоловіків, але війна та інші економічні фактори задають свої тренди — кількість чоловіків серед нових фрилансерів почала зменшуватися. Натомість серед спеціалістів, які переходять працювати на фриланс, зросла частка жінок. Зараз вона становить 59%.

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