354 тис. українців перейшли на фриланс: де працюють (дослідження) — Finance.ua
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354 тис. українців перейшли на фриланс: де працюють (дослідження)

Особисті фінанси
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354 тис. українців перейшли на фриланс: де працюють (дослідження)
354 тис. українців перейшли на фриланс: де працюють (дослідження)
З початком повномасштабного вторгнення життя мільйонів українців змінилося докорінно. Для 354 000 людей ці зміни стали поштовхом до переходу на фриланс.
Про це йдеться в досліженні української платформи Freelancehunt, наданому finance.ua.
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Найпопулярніший фриланс серед зумерів та міленіалів. Це найбільш представлені вікові групи як в Україні, так і у світі.
Мілленіали за останні 10−15 років сформували основу з досвідчених спеціалістів.
Водночас зумери проводять свою експансію через високу популярність цього формату роботи. 67% молоді (зумерів) у світі, за даними дослідження Fiverr, працюють чи планують почати свою кар’єру на фрилансі найближчим часом.
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Найбільший попит мають ті спеціалізації, які дозволяють працювати з дому та знаходити клієнтів.
IT-спеціалісти обирали:
  • вебпрограмування,
  • HTML і CSS верстку,
  • роботу з популярними мовами програмування: JavaScript, PHP та Python.
Дизайнери зосередили свої зусилля на розробці логотипів, створенні вебдизайну, ілюстрацій, обробці фотографій та банерів. Ці професії поєднують креативність з практичними рішеннями.
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У текстовій сфері найпопулярніші:
  • переклади,
  • написання статей,
  • редактура,
  • рерайтинг,
  • творчі напрямки, як-от написання поезії, пісень і прози.
У сфері маркетингу особливо популярні SMM, реклама у соцмережах, контекстна реклама, SEO-просування та SEO-аудити.
Не менш важливі напрямки — аудіо- й відеомонтаж, обробка відео та створення відеореклами, що відповідає сучасним трендам у контенті.
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Раніше ми писали, що більшість молодих фрилансерів (62,02%) заробляють до $500 на місяць, що часто вказує на додатковий дохід чи старт кар’єри. Приблизно 23,34% мають дохід від $500 до $1000 — це Middle-фрилансери з постійними проєктами.
Кількість більш досвідчених спеціалістів, які заробляють $1000−2000 на місяць, становить 9,06%.

Як працювати на фриланс-біржах для іноземних замовників

Більшість фрилансерів обирають помірне навантаження, щоб зберігати гнучкість, приділяти час особистим проєктам й уникати вигорання, залишаючи собі простір для балансу між роботою та особистим життям.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні фриланс завжди був більш популярний серед чоловіків, але війна та інші економічні фактори задають свої тренди — кількість чоловіків серед нових фрилансерів почала зменшуватися. Натомість серед спеціалістів, які переходять працювати на фриланс, зросла частка жінок. Зараз вона становить 59%.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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