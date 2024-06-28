Серед жінок набирає популярності фриланс: які професії найпопулярніші — Finance.ua

Серед жінок набирає популярності фриланс: які професії найпопулярніші Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Серед жінок набирає популярності фриланс: які професії найпопулярніші

В Україні фриланс завжди був більш популярний серед чоловіків, але війна та інші економічні фактори задають свої тренди — кількість чоловіків серед нових фрилансерів почала зменшуватися. Натомість серед спеціалістів, які переходять працювати на фриланс, зросла частка жінок. Зараз вона становить 59%.

Про це повідомляє український сервіс фрилансу Freelancehunt

Зазначається, що ключовим фактором таких змін є повномасштабна війна, мобілізація чоловіків та зміни в економіці. Мобілізація створює дефіцит робочої сили на ринку праці, але на фрилансі наразі ситуація набагато краще.

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Як свідчать дані української платформи з пошуку роботи, серед спеціалістів, які працюють, просадка проти минулого року становить не більш ніж 8%.

Натомість із жовтня-листопаді 2023 року почала зростати популярність фрилансу серед жінок.

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«По часу це співпало з активними обговорення законопроекту про мобілізацію. Логічно припустити, що це мало певний вплив на зростання долі жінок серед нових фрилансерів», — зауважують аналітики.

Вони додають, що зміна тренду на ринку фрилансу в Україні відкриває нові можливості для жінок-фрилансерів, допомагає освоїти нові професії, сприяє гендерній рівності на ринку праці.

Які професії найпопулярніші

Зараз серед нових фрилансерів-жінок популярні такі спеціалізації:

копірайтинг, написання статей, рерайтинг;

дизайн інтерфейсів;

оформлення сторінок у соцмережах;

переклади на англійську;

контент-менеджер;

аудіо та відеомонтаж;

дизайн сайтів;

SMM;

логотипи, банери, дизайн візиток і поліграфія;

дизайн мобільних додатків;

розробка презентацій;

обробка фото, ілюстрації та малюнки.

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