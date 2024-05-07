Які банки обирають українські фрилансери (інфографіка) — Finance.ua

Які банки обирають українські фрилансери (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Які банки обирають українські фрилансери (інфографіка), freepik.com

Серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного ПриватБанку падає.

Про це повідомляє український сервіс фрилансу Freelancehunt

monobank з початком 2024: за перші 3 місяці цього року показники збільшились із 41,54% до 44,18% проти минулого року. Натомість популярність ПриватБанку падає: у 2023 році йому віддавали перевагу 49,62% користувачів, а вже у 2024 — тільки 45,6%», — сказано в дослідженні. «Експерти помітили стрімке зростання популярностіз початком 2024: за перші 3 місяці цього року показники збільшились із 41,54% до 44,18% проти минулого року. Натомість популярністьпадає: у 2023 році йому віддавали перевагу 49,62% користувачів, а вже у 2024 — тільки 45,6%», — сказано в дослідженні.

Читайте також: Чи вигідно бути фрилансером

Більше прихильників отримують й інші банки:

ПУМБ вибрали 2,25% фрилансерів у 2024 році;

вибрали 2,25% фрилансерів у 2024 році; А-банк — 2,19%;

— 2,19%; Райффайзен Банк — 1,49%.

Інфографіка: Freelancehunt

Експерти вирішили також дізнатися, які вікові групи надають перевагу тому чи тому банку.

Так, «прихильників» monobank віком 18−24 років набагато більше як серед жінок, так і серед чоловіків. Майже порівну розділилися показники у чоловіків вікової категорії 25−34 років.

Більшість (58,2%) жінок віком 35−44 роки віддають перевагу ПриватБанку. Водночас у чоловіків ситуація майже така сама — трохи менше половини (45%) обирає цей банк як основну платформу для фінансових операцій. Аудиторія віком 45+, незалежно від гендеру, також вибирає ПриватБанк — 62,85% чоловіків та 56,3% жінок.

Інфографіка: Freelancehunt

Нагадаємо, раніше у Freelancehunt повідомляли , що найбільшою популярністю фриланс користується серед людей 18−35 років. Їх частка на ринку складає трохи більше ніж 70%. Найбільше фрилансерів працює у сферах, пов’язаних з дизайном (32,5%), програмуванням (19,99%) та текстами (19,38%). А от найменш популярними стали напрямки адміністрування (1,75%), аутсорсингу й консалтингу (1,27%) та мобільних додатків (0,81%).

Читайте також: Звільнитися з роботи в умовах війни

Останнім часом кількість спеціалістів, які бажають працювати онлайн, значно зросла . За даними опитування Work.ua, понад 75% фахівців віддають перевагу компаніям, що готові пропонувати віддалений чи гібридний формат роботи.

Через повномасштабну агресію росіян у 2022 році 23,86% фрилансерів переїхали до інших міст України, ще 10% — до інших країн.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.