Де заробляти від 2000 доларів: сучасні онлайн-професії (інфографіка) — Finance.ua
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Де заробляти від 2000 доларів: сучасні онлайн-професії (інфографіка)

Особисті фінанси
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Де заробляти від 2000 доларів: сучасні онлайн-професії (інфографіка)
Де заробляти від 2000 доларів: сучасні онлайн-професії (інфографіка)
Останнім часом кількість спеціалістів, які бажають працювати онлайн, значно зросла. За даними опитування Work.ua, понад 75% фахівців віддають перевагу компаніям, що готові пропонувати віддалений чи гібридний формат роботи.
Про йдеться в щорічному звіт іпро ринок фрилансу в Україні від компанії Freelancehunt.
Де заробляти від 2000 доларів: сучасні онлайн-професії (інфографіка)
Враховуючи статистику середньої вартості погодинної оплати за роботу, спеціалісти із середнім та високим рівнем знань можуть заробляти від $2000 на місяць.
Варто зазначити, що конкуренція серед фахівців у нових професіях зазвичай нижча, а здобути цінний досвід та знайти цікавих замовників простіше.
«Український ринок праці стрімко переходить в онлайн і в найближчі кілька років продовжить зростання. Більша частина зумерів розглядає можливість працювати на фрилансі, оскільки він дає змогу заробляти гроші з будь-якої геолокації та повну свободу щодо вибору замовників, робочого графіка, рівня зарплати»,
зазначає керівник Freelancehunt Валентин Зюзін.

«Фриланс дає можливість працювати не тільки у вільному форматі та зручному для спеціаліста місці, але водночас самостійно обирати проєкти і завдання. Саме через зайву бюрократію й неможливість працювати над цікавими завданнями спеціалісти переходять на фриланс», — підкреслює Валентин Зюзін.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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