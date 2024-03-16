В які регіони України та інші країни мігрували наші фрилансери з початком повномасштабного вторгнення — Finance.ua

В які регіони України та інші країни мігрували наші фрилансери з початком повномасштабного вторгнення Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

В які регіони України та інші країни мігрували наші фрилансери з початком повномасштабного вторгнення

Через повномасштабну агресію росіян у 2022 році 23,86% фрилансерів переїхали до інших міст України, ще 10% — до інших країн.

Ці дані отримані в дослідженні Freelancehunt

Фахівці фриланс-платформи проаналізували інформацію на початок 2024 року та дізналися, в яких регіонах України працює найбільша кількість фрилансерів і яким країнам вони віддають перевагу.

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Третина фрилансерів проживала в столиці, але 10% мігрували в інші регіони

Раніше понад третину українських фрилансерів (37,55%) проживало в Київській області, але станом на 2023 рік майже 10% вирішили покинути столицю чи область.

Наразі попитом користуються інші міста-мільйонники, які не межують з районом бойових дій.

Частка фрилансерів зросла у таких областях:

Дніпропетровській — 12,34%;

Львівській — 10,48%;

Одеській — 8,59%.

«Багато українців обрали Одесу та Дніпро для переміщення з непідконтрольних територій чи міст, де бойові дії ведуться дуже близько», — додає Валентин Зюзін, керівник Freelancehunt.

Попри близьке розташування до лінії фронту, Харків входить до п’ятірки найпопулярніших регіонів.

Бачимо також зростання кількості фрилансерів у Запорізькій та Миколаївській областях, куди переїхали жителі окупованих територій.

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Для багатьох з них фриланс став майже єдиною можливістю заробляти, а для бізнесу — розвиватися без необхідності наймати спеціалістів у штат.

Популярністю серед віддалених працівників користуються також Полтавська, Вінницька та Івано-Франківська області.

Проте попри високу міграцію до західного регіону в перші місяці війни, зараз спостерігається зниження частки фрилансерів у більшості західних областей.

Інфографіка: Freelancehunt

У дослідженні зазначено, що не враховувалися дані по Криму, адже немає можливості приймати та відправляти платежі звідти. Інформація зібрана по регіонах на підконтрольних територіях.

Топ країн, до яких українці виїхали під час війни

На початку 2022 року 10% українських фрилансерів переїхали до інших країн. До найпопулярніших увійшли:

Польща — 19,34%,

Німеччина — 14,62%,

Нідерланди — 7,70%,

Велика Британія — 5,18%,

Франція — 5,14%,

Чехія — 4,06%,

Туреччина — 3,33%,

Іспанія — 2,48%.

На першому місці Польща, до якої переїхало 19,3% фрилансерів. Це не лише найближча країна географічно, а й культурно близьке місце, де спеціалісти відчувають себе як удома.

Німеччина зайняла друге місце. Тут фрилансери мають численні можливості для розвитку стартапів та технічних проєктів, а також отримують соціальну підтримку.

На третьому місці Нідерланди із 7,7% фрилансерів — ця країна славиться своєю підтримкою інновацій та відкритістю до міжнародного бізнесу.

Далі йде Велика Британія, Франція та Чехія. Туреччина та Іспанія приваблюють завдяки сприятливому клімату для життя й роботи.

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«Фриланс дозволяє спеціалістам працювати в різних умовах і відкриває двері до глобального ринку праці, де важливе не місцеперебування, а навички та якість роботи», — коментує Валентин Зюзін.

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