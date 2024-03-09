Фрилансери можуть прожити місяць в Італії за символічну орендну плату: які умови — Finance.ua

Фрилансери можуть прожити місяць в Італії за символічну орендну плату: які умови Сьогодні 19:03 — Світ

Фрилансери можуть прожити місяць в Італії за символічну орендну плату: які умови, Фото: work.ua

Фрилансери можуть орендувати житло за 1 євро у місяць у невеликому містечку Оллолаї, яке розташоване на острові Сардинія в Італії. Щедра пропозиція діє завдяки програмі «Працюй з Оллолаї».

Про це повідомляє The Mayor.

Які умови програми

Фрилансери, які працюють у різних галузях, можуть пожити в містечку Італії впродовж місяця, сплативши за 1- або 2-кімнатну квартиру лише один євро. Для цього необхідно лише поділитися професійними знаннями з місцевими.

Хто може приєднатися

Взяти участь у програмі «Працюй з Оллолаї» можуть працівники та підприємці з багаторічним досвідом, зокрема у сфері технологій, медіа, фінансів, нерухомості, архітектури. А також можуть науковці, художники, письменники, музиканти та інші спеціалісти з творчих сфер.

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Учасники «Працюй з Оллолаї» мають провести майстер-класи, лекції та презентації, які допоможуть місцевим мешканцям дізнатись про конкретну сферу діяльності.

Нагадаємо, у 2023 році на ринку фрилансу в Україні відбувся черговий виток розвитку, який відкрив нові можливості для спеціалістів та замовників послуг з усього світу.

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