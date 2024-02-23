Попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%: Топ-15 найпопулярніших спеціалізацій (інфографіка) — Finance.ua
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Попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%: Топ-15 найпопулярніших спеціалізацій (інфографіка)

Особисті фінанси
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Попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%: Топ-15 найпопулярніших спеціалізацій (інфографіка)
Попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%: Топ-15 найпопулярніших спеціалізацій (інфографіка)
За 2 роки з початку повномасштабного вторгнення на фриланс перейшло 285 тисяч українців. А попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%.
Про це розповідає український сервіс фрилансу Freelancehunt.
Частка фрилансерів, які повернулися чи почали працювати з нуля на фрилансі, становить 42%.
Попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%: Топ-15 найпопулярніших спеціалізацій (інфографіка)
Тобто на початку 2022 року прийшло досить багато досвідчених спеціалістів, які швидко опанували soft skills для успішної роботи на фрилансі та готові були запропонувати українському підприємцю бажану якість роботи за досить доступною вартістю.
Бізнес відреагував на змогу співпрацювати з досвідченими спеціалістами у зручному форматі досить швидко. У період весна-літо 2023, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року, попит на фрилансерів серед бізнесу зріс на 75%.

Топ-15 найпопулярніших спеціалізацій, які мають найвищий попит на фрилансі

Freelancehunt проаналізував топ-15 спеціалізацій, які мали попит серед українського бізнесу у 2023 році, та порівняв їх з даними за 2021 рік.
Попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%: Топ-15 найпопулярніших спеціалізацій (інфографіка)
Зростання сталося у фрилансерів, які працюють у спеціалізації «Аудіо та монтаж». Зараз це трендовий напрямок — монтаж відео для соцмереж і реклами, озвучка відеороликів для рекламного контенту, монтаж контенту, який згенерував ШІ.

Тренди, які вплинуть на ринок віддаленої роботи

Справжню революцію та неповоротні зміни на ринок праці приніс штучний інтелект. Він змінив роботу не тільки копірайтерів і дизайнерів. Його активно використовують у маркетингу, роботі з відео, а також впроваджують в ІТ. Створюються нові відділи та професії. Для когось він став конкурентом, а для когось — справжнім другом. У будь-якому разі це без перебільшень тренд № 1 на найближчі роки.
Стрімкий розвиток ШІ викликає занепокоєння щодо вільних робочих місць. Оскільки автоматизація бере на себе рутинні завдання, дехто побоюється, що спеціалісти залишаться без роботи. Проте історія показала, що технологічний прогрес, навпаки, часто створює нові робочі місця.

Інструменти для заробітку за допомогою ШІ

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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