5 тенденцій, як ринок фрилансу України буде змінюватися в наступні кілька років — Finance.ua

5 тенденцій, як ринок фрилансу України буде змінюватися в наступні кілька років Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

5 тенденцій, як ринок фрилансу України буде змінюватися в наступні кілька років

З початком повномасштабного вторгнення ринок фрилансу зазнав багато змін. Понад 250 000 українців переходили на фриланс, оскільки це зручний формат віддаленої співпраці. Для багатьох це була єдина можливість заробляти гроші.

Український сервіс фрилансу Freelancehunt, повідомив, яких зміни очікувати у 2024−2025 роках, пише Dev.ua.

1. Трансформація і масштабування

Ринок замовлень і проєктів в Україні у перші дні впав на 90−95%, але так само стрімко почав відновлюватися. Вже у квітні 2022 року кількість українських фрилансерів перевищила показники 2021. А кількість замовлень від клієнтів з України на початку осені 2022 року виросла на 30%, якщо порівняти з минулим роком.

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Прогнозується, що у 2024−2025 роках сфера фрилансу буде повністю трансформуватися і масштабуватися. Вже зараз фрилансерам делегують національні проєкти, розробку ігор та інші великі завдання. Можна прогнозувати активне залучення фрилансерів до реалізації проєктів великого та середнього бізнесу.

2. Відеоконтент як трендовий канал рекламування бізнесу

У соцмережах одним з впливових інструментів стало відео. За даними Statista, у 2022 році 82% користувачів інтернету дивилися відео онлайн, а до 2023 ця цифра зросла до 85%. У середньому люди витрачають 100 хвилин на день на перегляд відео.

Відеоконтент стає все популярнішим, оскільки він більш захопливий та ефективний, ніж інші формати контенту. Відео дозволяє глядачам краще зрозуміти та запам’ятати інформацію, а також викликає у них сильніші емоції, ніж текст.

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Короткі відео, як-от TikTok і Reels, стають все більш популярними. Ці відео легше створювати та споживати, що робить їх ідеальним форматом для мобільних пристроїв.

Також набирають популярности відео на основі штучного інтелекту. Вони використовуються для створення навчальних матеріалів, реклами та розважального контенту. Ще один тренд цього напрямку — відео в реальному часі. Прямі трансляції стають все популярнішими. Цей формат дозволяє користувачам взаємодіяти із творцями контенту в режимі реального часу.

3. Фрилансери нового покоління

Майбутніх фрилансерів можна розділити на дві загальні категорії:

досвідчені спеціалісти віком 25−40 років, які працюють уже 2−5 років, мають вищу освіту, велике портфоліо та достатню кваліфікацію, щоб виконувати складні завдання;

покоління зумерів — люди, які виросли в епоху цифрових технологій. Вони легше та швидше реагують на зміни.

Наприклад, поки більш доросле покоління ще замислюється, чи потрібно використовувати ШІ, зумери стають профі та залучають його за максимумом для своєї роботи. Сьогоднішні новачки — це люди, які швидко навчаються, освоюють нові технології та стають досвідченими спеціалістами у вузькопрофільних питаннях.

4. HR-тренд

Набирає попиту новий напрямок хантингу — HR-спеціалісти шукають необхідних фахівців серед фрилансерів. Якщо ви блогер чи підприємець, вам потрібна команда — створювати сценарії для ТікТок або Reels, контент-плани, обробляти фото й відео, придумувати маркетингову стратегію та реалізовувати її. Зробити все одному — складно, навіть неможливо, адже для кожного із запитів потрібен профільний спеціаліст. На допомогу приходить HR, який шукає цих фахівців на фрилансі.

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Якщо навчитися співпрацювати з віддаленими фахівцями, то можна не тільки мати велику базу спеціалістів, а й надалі продавати одного кандидата декільком бізнесам і допомагати підприємцям співпрацювати з фрилансерами.

Згідно з опитуванням Upwork, більшість компаній (62%) уже наймають фрилансерів. І ця практика тільки зростатиме у найближчі роки. Навчитися залучати фрилансерів до роботи в компанії — найважливіша навичка для HR-спеціаліста майбутнього. Такий спеціаліст може зібрати команду, яка найкраще досягне основної мети компанії.

5. Популярність штучного інтелекту

У Gartner стверджують, що до 2025 року 70% рутинних завдань програмістів можуть бути автоматизовані за допомогою ШІ. Вже зараз програмісти залучають нейромережі для виконання рутини: автоматизації тестування, генерації коду, розробки інтерфейсів користувача, інтеграції даних, інструментів розробки та контролю версій.

Студія Deloitte показала, що понад 40% розробників уже використовують інтегровані інструменти ШІ у своїй роботі.

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До того ж дослідження SoftServe говорить про те, що розробники, які використовують ШІ, працюють на 30−40% ефективніше. SEO-спеціалісти також активно використовують ChatGPT як допоміжний інструмент, наприклад, для генерування текстів чи семантичного ядра. Важко не згадати ChatGPT та схожі ШІ, які мали величезний вплив на маркетинг. Згенерувати пост? Сценарій для відео? Придумати назву? Легко! Один запит до ШІ — і ви маєте бажаний результат.

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