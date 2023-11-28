Що буде з робочими місцями та зарплатами — прогноз НБУ Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Що буде з робочими місцями та зарплатами — прогноз НБУ

Ринок праці в Україні відновлюється, а безробіття скорочується.

Про це повідомляє Національний банк України.

«Ринок праці повільно, але все ж відновлюється. За оцінками НБУ, безробіття поступово скорочується. Про це, зокрема, свідчать і опитування домогосподарств. Попри це, ситуація на ринку праці залишається складною. Одна з головних причин — структурні перекоси на ринку праці, спричинені війною. У результаті роботодавці часто не можуть знайти відповідного фахівця на відкриту вакансію», — сказано в повідомленні.

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Найбільший кадровий голод, згідно з опитуваннями бізнесу, відчувають підприємства будівельної галузі та переробної промисловості.

Водночас дефіцит кадрів додатково спонукає підприємства підвищувати зарплати.

«Багато підприємств здійснюють не тільки номінальне підвищення оплати праці, але й реальне — тобто вище рівня інфляції», — наголошують в Нацбанку.

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Поступове відновлення економіки та збереження дефіциту кадрів підштовхуватиме бізнес до подальшого перегляду оплати праці.

«НБУ очікує, що в наступні роки зарплати українців зростатимуть як в номінальному, так і в реальному вимірах. Однак це зростання буде нерівномірним за секторами через вищезгадані структурні перекоси», — підсумував регулятор.

Інфографіка: НБУ

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані Державної служби зайнятості, рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних у жовтні впала до 97,3 тисяч, серед яких 72,1 тисяч — жінки;

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень;



серед усіх великих міст України найвищі пропоновані зарплати зафіксовано у Києві та Херсоні — у середньому 21 000 грн. При цьому розкид величезний: наприклад, в столиці - від середніх 75 000 грн у Team leader'ів (IT-фахівців, які керують командою розробників) та військовослужбовців, до 6 700 грн у керівників гуртків. Загалом найгірша ситуація з оплатою праці у Сумах.

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