В Україні скоротять розрив у зарплаті чоловіків та жінок — озвучено цифри Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

В Україні скоротять розрив у зарплаті чоловіків та жінок — озвучено цифри

Уряд планує до 2030 року скоротити гендерний розрив в оплаті праці з 18,6% до 13,6%.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Уряд розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці і вже почав її реалізовувати. В планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%», — заявила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Міністерство економіки розробило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та презентувало її у травні цього року. 15 вересня Уряд ухвалив стратегію та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023−2025 роки.

Планується досягти трьох ключових цілей:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці;

сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;

створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

«Після перемоги Україна має стати країною без бар'єрів та без упереджень. Ми маємо побудувати її саме такою: інноваційною, спрямованою на людину та її потреби, відкритою до різноманіття. Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці - лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Рівність можливостей — це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства», — зазначила Свириденко.

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За її словами, від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів:

Міністерство економіки підготувало проект Трудового кодексу;

партнери — UN Women Ukraine — невдовзі розпочнуть всеукраїнську комунікаційну компанію;

Уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності в сферах освіти, зайнятості й підприємництва;

Міністерство економіки реалізує грантову програму єРобота, яка сприяє залученню жінок, у тому числі дружин ветеранів, до розвитку підприємництва. Більшість переможців за програмою складають жінки.

Довідка Finance.ua:

15 вересня Кабінет Міністрів України затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року

у серпні 2023 року повідомлялося, що за останні 7 років розрив між зарплатами чоловіків і жінок в Україні скоротився на 7,4%;



у вересні середня зарплата в Україні не змінилась і складає 17 500 грн. Попри всі виклики, ринок праці щомісяця пропонує шукачам все більше вакансій.



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