Уряд затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці — Finance.ua

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Уряд затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці

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Уряд затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці
Уряд затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці
Кабінет Міністрів України затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Затверджено Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та операційний план заходів з її реалізації на 2023−2025 роки», — написав Мельничук у Telegram.

Що це означає?

Міністерство освіти і науки України повідомляло раніше, що команда МОН запроваджує, зокрема, такі кроки для досягнення гендерної рівності:
  • збір та аналіз статистичних даних, розподілених за статтю;
  • забезпечення антидискримінаційних стандартів та експертизи освітнього контенту, підтримка модельних освітніх програм із гендерно чутливим компонентом, розроблення пілотних алгоритмів запобігання гендерно обумовленому, зокрема сексуальному насильству, реагування на нього; створення у закладах освіти більш безпечного середовища для жінок та дівчат;
  • проведення у закладах освіти тренінгів, семінарів та курсів, підтримка галузевих наукових досліджень, залучення фахівців із гендерної проблематики до обміну досвідом і створення мереж взаємодії та співпраці для формування середовища, вільного від стереотипів та упереджень у сфері гендерної професійної сегрегації;
  • запровадження інформаційних кампаній щодо підвищення обізнаності про проблеми сегрегації в освіті і професії та шляхи їхнього подолання, створення майданчиків для широкого експертного та суспільного обговорення проблем і їхнього вирішення.

Довідка Finance.ua:

  • у серпні 2023 року повідомлялося, що за останні 7 років розрив між зарплатами чоловіків і жінок в Україні скоротився на 7,4%;
  • якщо у 2017 році розрив між зарплатами чоловіків і жінок становив 21,2%, то у 2020 році - 20,4%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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