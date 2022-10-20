В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків та жінок — Finance.ua

В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків та жінок Вчора 11:01 — Особисті фінанси

В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків та жінок

В Україні впродовж останніх двох років спостерігається скорочення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, уряд вже досяг певних успіхів у зменшенні гендерного розриву в оплаті праці в Україні та найближчим часом завершить розробку Національної стратегії щодо цього питання і плану її реалізації.

«Мінекономіки розробляє проект Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці, а також план заходів щодо її реалізації, які мають бути затверджені в грудні поточного року. Окрім того, вже ухвалено низку рішень, які сприяють виконанню цього завдання. Зокрема, Мінекономіки підготувало нову редакцію закону „Про працю“, що забезпечить побудову трудових відносин на принципах рівної оплати за працю рівної цінності та недопущення будь-якої дискримінації», — повідомила Бережна.

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Також, з метою забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною та поєднання ними трудових і сімейних обов’язків, було реформовано законодавство в сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею. Внаслідок чого очікується збільшення частки чоловіків, які користуються відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

При цьому встановлено новий вид соціальної відпустки — відпустку при народженні дитини, що надається, зокрема, чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Заступниця міністра економіки також звернула увагу, що незважаючи на високий рівень гендерного розриву в оплаті праці в Україні порівняно з рівнем у більшості країн ЄС та інших розвинених країн світу, динаміка щодо його скорочення є позитивною. Зокрема, розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні в останні два роки демонструє тенденцію до скорочення (2020 рік — 20,4 %; 2021 рік — 18,6 %). А за останні 5 років він скоротився на 7,4% — з 26 % у 2015 році до 18,6 % у 2021-му.

Довідка Finance.ua:

як показали результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», у вересні 2022 року найбільше тих, хто втратив роботу, серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, а також внутрішньо переміщених осіб;

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