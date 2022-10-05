Скільки українців втратили роботу з початку війни - опитування (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки українців втратили роботу з початку війни - опитування (інфографіка)

Особисті фінанси
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У вересні 2022 року серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 61%: повноцінно — 36%, віддалено або частково — 19%, знайшли нову роботу — 6%. Натомість 37% втратили роботу і не працюють.
Про це повідомляє в опитуванні Соціологічна група «Рейтинг».
Як зазначають соціологи, найбільше тих, хто втратив роботу, серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, а також внутрішньо переміщених осіб. За місяць показники працевлаштованості в цілому суттєво не змінились, однак у порівнянні з попередніми опитуваннями помітні позитивні тенденції щодо повернення до роботи в центральних й західних областях.
Скільки українців втратили роботу з початку війни - опитування (інфографіка)
Опитування проведене 15-19 вересня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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