На що українці витрачають найбільшу частину зарплати і чи заощаджують кошти (інфографіка) — Finance.ua

На що українці витрачають найбільшу частину зарплати і чи заощаджують кошти (інфографіка) Вчора 16:06 — Особисті фінанси

На що українці витрачають найбільшу частину зарплати і чи заощаджують кошти (інфографіка)

Фінансові складнощі для більшості громадян — це відносно нове явище. 44% і чоловіків, і жінок зазначили, що їх фінансове становище погіршилося від початку війни, та їм стало не вистачати грошей до зарплати. Про це свідчить дослідження порталу grc.ua.

З початком війни українці почали відчувати фінансові складнощі. Кожен третій працівник щомісяця витрачає всю свою зарплату раніше, ніж отримує наступну. І чоловіки, й жінки майже однаково відчувають брак коштів, проте підходи до витрат та вирішення фінансових проблем у них різні.

Як показало дослідження, щомісяця не вистачає грошей до зарплати 38% жінок та 32% чоловіків. Також більше жінок, ніж чоловіків, зізналося, що вони стикаються з браком коштів час від часу. Таку відповідь дали 31% жінок та 27% чоловіків. Разом з тим чоловіків більше серед тих респондентів, які повідомили, що вони відчувають фінансові складнощі зрідка або взагалі ніколи. Дуже зрідка стикаються з браком коштів 23% чоловіків та 17% жінок. Завжди вистачає зарплати 17% чоловіків та 14% жінок.

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Через втрату роботи та зниження рівню доходів більше половини українців не має змоги робити заощадження. 26% жінок та 24% чоловіків зазначили, що від початку війни вони втратили роботу та перебувають зараз у пошуку джерел заробітку. Проте наявність роботи не гарантує таку зарплату, якої вистачатиме до наступної виплати. З числа працюючих респондентів 30% жінок та 26% чоловіків говорять про те, що їм ледве вистачає грошей до зарплати.

Серед тих українців, хто має змогу заощаджувати, найбільше тих, хто робить це дуже зрідка. 21% чоловіків та 19% жінок зазначили, що можливість робити заощадження у них з’являється вкрай нечасто.

Чоловіки частіше за жінок роблять заощадження. До 10% свого щомісячного заробітку зберігають невитраченими 10% чоловіків та 8% жінок. Більше 10% зарплати зберігають 14% чоловіків та 10% жінок.

Продукти харчування — це головна категорія витрат як для чоловіків, так і для жінок. Також рівноцінно важливими і для чоловіків, і для жінок є сплати комунальних платежів.

Цікаво, що жінки витрачають більше коштів, ніж чоловіки, на медичні послуги, благодійність та допомогу ЗСУ, освіту, одяг та взуття. З іншого боку, чоловіки, порівнюючи з жінками, частіше витрачають зароблені гроші, на транспорт та власний автомобіль, виплату кредитів, розваги і, як не дивно, на дітей.

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