Половині українців не вистачає грошей до зарплати — Finance.ua

Половині українців не вистачає грошей до зарплати Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Половині українців не вистачає грошей до зарплати

Рівень доходів українців знизився від початку війни. Велика частка громадян втратила роботу, інші отримують неповну заробітну плату. Негативні наслідки кризи на ринку праці не відчула лише п’ята частина працюючих громадян — 20,5% співробітників зазначили, що їх зарплата залишилася на довоєнному рівні та виплати відбуваються вчасно.

Про це повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua

Як зазначається, у нинішню кризу ринок праці увійшов у послабленому стані після пандемічної кризи. Тоді також відбувалися скорочення працівників та зниження заробітних плат. Відтак, на початку року, а саме у січні 2022 року, українці вже зазначали високу незадоволеність рівнем заробітної плати.

Війна ще більше погіршила стан гаманців українців. Згідно з останніми дослідженнями порталу, більше половини громадян відчуває нестачу коштів. Щомісяця не вистачає грошей до зарплати 36% опитаних, ще 30% стикається з браком коштів час від часу.

Інфографіка: grc.ua

Переважна більшість пов’язує погіршення фінансового стану з воєнною кризою. 44% опитаних працівників зазначили те, що їм стало не вистачати грошей до зарплати відносно недавно, а саме від початку війни. Стали зустрічатися з браком коштів останній рік-півтора 18% українців. Є частина громадян, кому грошей до зарплати не вистачає постійно. Про таке явище розповіли 15% опитаних.

Інфографіка: grc.ua

Скільки українців мають підробіток

Скрутне фінансове становище примушує українців більше працювати. Велика частка опитаних або вже має підробіток, окрім основної роботи, або розглядає таку можливість протягом найближчих трьох місяців.

Якщо конкретно, то 6,4% українців, окрім основної роботи, мають додатковий підробіток. Абсолютно впевнені, що протягом найближчих трьох місяців будуть шукати підробіток, третина опитаних українців (35%). Скоріше за все, будуть шукати додатковий заробіток 28,7% респондентів.

Інфографіка: grc.ua

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