Українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку (інфографіка) — Finance.ua

Українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку (інфографіка) Вчора 09:06 — Особисті фінанси

Українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку (інфографіка)

Війна стала причиною відчутних економічних потрясінь в нашій країні. Як наслідок, знизився рівень заробітних плат та доходів українців. Згідно з останніми дослідженнями кадрового порталу grc.ua , втратили роботу внаслідок війни та не мають основного джерела заробітку 40% співгромадян. Скоротили зарплати чверті (28,7%) опитаних спеціалістів.

Зберігся рівень окладів на довоєнному рівні, проте зарплати виплачують із затримками у 6,3% працівників. Зарплата залишилася на довоєнному рівні лише у кожного п’ятого опитаного спеціаліста.

Щоправда, є невелика кількість тих працівників, у кого збільшився оклад від початку війни. Пощастило таким чином лише 4,5% опитаних спеціалістів.

Складні економічні умови, зниження зарплат та підвищення цін викликають незадоволення громадян рівнем зарплати. Більше половини українців зазначили те, що їх не влаштовують суми щомісячної компенсації за їх працю. Абсолютну незадоволеність озвучила чверть (25,7%) опитаних спеціалістів, ще 28,5% зазначили помірну незадоволеність зарплатою.

Варто зазначити, що у нинішню кризу ринок праці увійшов вже у ослабленому стані. Попередній складний період, викликаний пандемійними обмеженнями, теж відбився на зарплатах українців. Під час коронакризи відбувалися як скорочення персоналу, так і скорочення заробітних плат. Відтак, у січні — на початку лютого 2022 незадоволеність рівнем доходів була теж високою. Зазначали повну незадоволеність сумою щомісячної компенсації за працю 32% спеціалістів, помірну незадоволеність — 37% опитаних.

Криза на ринку праці примушує українців до поступок у розмірі заробітної плати, попри те, що вони й так не надто задоволені рівнем доходів. Спеціалісти постають перед вибором — або знизити свої зарплатні побажання та отримати роботу, або продовжувати складний пошук роботи в умовах дефіциту вакансій, високої конкуренції та завищених вимогах роботодавців до кандидатів. Дві третини українців готові знизити бажану зарплату у разі складнощів з працевлаштуванням. Є навіть такі, хто погодиться на будь-яку зарплату, яку запропонують, аби лише влаштуватися на роботу. Такий намір озвучили 8,1% опитаних.

Кожен п’ятий спеціаліст готовий знизити бажану зарплату не більше ніж на 5%, ще стільки ж українців готові знизити планку на 6-15%. Заради працевлаштування готові зменшити бажаний оклад на чверть 8,8% опитаних українців.

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