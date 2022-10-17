Через війну рівень бідності в Україні зріс в десять разів – Світовий банк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через війну рівень бідності в Україні зріс в десять разів – Світовий банк

Особисті фінанси
553
Через війну рівень бідності в Україні зріс в десять разів – Світовий банк
Через війну рівень бідності в Україні зріс в десять разів – Світовий банк
Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі оцінює зростання рівня бідності в Україні в десятикратному розмірі, а удари по критичній інфраструктурі тільки ускладнюють економічну ситуацію.
Про це він розповів в інтерв’ю Reuters.
За його словами, 25% населення житимуть у бідності до кінця року, порівняно з трохи більше ніж 2% до війни, а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
Читайте також
Банерджі додає, що зимовий період може стати особливо важким для українців. Зруйновані будинки та відсутня критична інфраструктура можуть спричинити ще одну хвилю внутрішньої міграції на зимовий період.
Президент України цього тижня сказав міжнародним донорам, що Україні потрібно близько 55 млрд доларів США — 38 млрд доларів, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року, і ще 17 млрд доларів США, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, включаючи школи, житло та енергетичні об’єкти.
Місце для вашої реклами
Банерджі також зазначив, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму, тепер кошти йдуть тільки на фінансування зарплат і пенсій, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу.
Якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції або ще більше скорочувати соціальні витрати, сказав він.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.