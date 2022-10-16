На що найбільше змінилися ціни за рік в Україні — Finance.ua

На що найбільше змінилися ціни за рік в Україні Вчора 08:31 — Особисті фінанси

В Україні річна інфляція становила 24,6% у вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Також він назвав сфери, у яких найбільш відчутні подорожчання.

П’ять постійних категорій:

Транспорт: +41,1%.

Продукти харчування: +31,7%.

Побутова техніка: +24,4%.

Алкоголь та тютюнові вироби: +21,2%.

Ресторани та готелі: +19,2%.

Інші категорії товарів та послуг, які подорожчали в Україні порівняно з минулим місяцем:

Охорона здоров’я: +18,6%.

Відпочинок та культура: +15,5% (на 2 позиції вище, ніж у серпні).

Зв’язок: +13,7% (на 1 позицію вище).

Освіта: +9,9% (на 2 позиції нижче).

Послуги ЖКГ: +4,3%.

Одяг та взуття: +0,1%.

Щодо останньої категорії, то, як зазначив нардеп, вона чи не вперше з початку війни продемонструвала зростання цін.

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