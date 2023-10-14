В Україні продовжують зростати зарплати — Finance.ua

В Україні продовжують зростати зарплати Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

В Україні продовжують зростати зарплати

У вересні середня зарплата в Україні не змінилась і складає 17 500 грн. Попри всі виклики, ринок праці щомісяця пропонує шукачам все більше вакансій.

Про це свідчать дані Work.ua.

Серед областей-лідерів зросли зарплати у Київській (+725 грн до 20 000 грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17 000 грн) та Харківській області (+1 000 грн до 17 000 грн). Зауважимо, що від початку 2023 року середня зарплата в цих областях зросла на 13%.

Найбільше зростання оплати праці фіксуємо в категоріях:

з 23 500 грн до 25 000 грн — «Транспорт, автобізнес»;

з 18 950 грн до 20 000 грн — «Страхування»;

з 18 500 грн до 19 500 грн — «Краса, фітнес, спорт»;

з 18 800 грн до 19 500 грн — «Адміністрація, керівництво середньої ланки»;

з 18 000 грн до 19 000 грн — «Дизайн, творчість»;

з 16 000 грн до 17 000 грн — «Логістика, склад, ЗЕД».

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Посади із найвищими зарплатами (не керівні, не з ІТ):

52 500 грн — медіабаєр;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — бізнес-аналітик;

40 000 — ендодонтист;

37 500 — рихтувальник;

35 000 — рієлтор.

Традиційно, найменший дохід (до 10 000 грн) мають консьєрж, прибиральник, санітар.

«Робота в Україні є, навіть у прифронтових регіонах. Ще один позитивний сигнал: бізнес готується до сезону продажів, тож активізував пошуки маркетологів і працівників складів. Проте від місяця до місяця кількість шукачів скорочується. Роботодавцям важче закривати вакансії. Вихопити „діаманти“ на ринку праці стає все складніше. Роботодавці реагують на дефіцит кадрів тим, що охочіше розглядають на вакансії людей без досвіду, студентів. Це означає, що компаніям доведеться більше інвестувати в підвищення кваліфікації, розвиток працівників, освоєння нових технологій, які будуть робити бізнес ефективнішим», — розповіли у Work.ua.

Довідка Finance.ua:

протягом останніх років ринок фрилансу в Україні зазнав суттєвих змін. Спочатку його похитнула пандемія коронавірусу, а потім — повномасштабна війна. В результаті ринок поповнився новими кадрами, а пропозицій як з боку роботодавців, так і виконавців побільшало;

під час пошуку роботи кандидати стикаються з тим, що у більшості вакансіях компанії не вказують діапазону заробітної плати, на яку може розраховувати майбутній працівник. Навіщо роботодавці це роблять і як бути кандидату у такому випадку — розповіли експерти robota.ua.

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