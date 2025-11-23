0 800 307 555
Яка буде пенсія при непреривному стажі 40 років

Особисті фінанси
Нині при розрахунках пенсії не грає роль, чи є стаж неперерваним. Враховується лише його кількість.
Зараз 40 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише телеканал 24.
Також важливу роль при розрахунку пенсії грають і інші фактори. Наприклад, дохід особи.
Якщо майбутній пенсіонер:
  • мав дохід 10 000 гривень;
  • йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Якщо особа, при вказаних даних, вирішила піти на пенсію в 60 років, пенсійна виплата буде орієнтовно — 4,5 тисячі гривень.
Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімальну кількість стажу. Наприклад, цьогоріч для 60 мінімум складає — 32 роки стажу, для 63 — 22 роки, для 65 — 15 років, повідомляє ПФУ.
Працюючі пенсіонери можуть втратити частину пенсії у 2026 році. Зменшення стане наслідком перерахунку. Така проблема виникає через те, що середня зарплата по країні може рости швидше, ніж дохід пенсіонера. В результаті цього індивідуальний коефіцієнт особи знижується.
Раніше ми писали, що чоловіки вийти на пенсію можуть у 55 років (за наявністю стажу у 25 років), а жінки — у 50 років (стаж від 20 років). Розмір пенсії учасникам бойових дій залежить від різних факторів і є індивідуальним. Треба врахувати:
  • наявність інвалідності та її групу;
  • страховий стаж (наявність вислуги років у професійних військових);
  • розмір грошового забезпечення, з якого сплачували податки.
Розмір пенсії у осіб з повною вислугою років (20 років для жінок та 25 років для чоловіків) становитиме 65% грошового забезпечення. За кожен додатковий рік вислуги додається ще 3%, однак не більше 70% від сум грошового забезпечення.
Українці, які боронячи державу отримали цей статус, мають право на низку доплат до основної пенсії. Зокрема, вони можуть розраховувати на підвищення в розмірі чверті (25%) прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, — 590,25 грн.
Нагадаємо, згідно з Законом України Про пенсійне забезпечення, для виходу на пенсію за вислугу років вчителям необхідно досягти 55 віку та мати не менше 30 років педагогічного стажу.
Дані вимоги діють для осіб, які не мали необхідного стажу до 1 січня 2016 року. Для тих працівників, хто до цієї дати мав відповідний стаж, можливість виходу на пенсію за вислугу років зберігається незалежно від віку.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
ПенсіяГроші
