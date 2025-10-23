Яка пенсія для учасників бойових дій у 2025 році Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Яка пенсія для учасників бойових дій у 2025 році

В Україні зростає кількість осіб зі статусом учасників бойових дій (УБД).

На які виплати можуть розраховувати ці люди після виходу на заслужений відпочинок, пише Уніан.

Чоловіки вийти на пенсію можкть у 55 років (за наявністю стажу у 25 років), а жінки — у 50 років (стаж від 20 років). Розмір пенсії учасникам бойових дій залежить від різних факторів і є індивідуальним. Треба врахувати:

наявність інвалідності та її група;

страховий стаж (наявність вислуги років у професійних військових);

розмір грошового забезпечення, з якого сплачували податки.

Розмір пенсії у осіб з повною вислугою років (20 років для жінок та 25 років для чоловіків) становитиме 65% грошового забезпечення. За кожен додатковий рік вислуги додається ще 3%, однак не більше 70% від сум грошового забезпечення.

Доплата до пенсії УБД

Українці, які боронячи державу отримали цей статус, мають право на низку доплат до основної пенсії. Зокрема, вони можуть розраховувати на підвищення в розмірі чверті (25%) прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, — 590,25 грн.

Також їм надають цільову грошову допомогу на прожиття (40 гривень) та щомісячну адресну допомогу, якщо розмір пенсії з усіма доплатами буде менше встановленого законом мінімуму.

Вони можуть розраховувати на низку соцпільг. Учасники бойових дій можуть скористатися:

знижками на комуналку — 75%;

безкоштовними ліками за рецептом;

безоплатним медобслуговуванням у держлікарнях;

безкоштовними путівками в санаторій;

звільненням від сплати деяких податків;

безкоштовним проїздом у міському та приміському транспорті;

першочерговим зарахуванням до ВИШів на бюджет.

Ми раніше писали, що в Україні люди, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть розраховувати на тимчасову державну допомогу (соціальну пенсію). Для її отримання також потрібно виконати низку встановлених умов. Про це свідчить закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У 2025 році зросли вимоги до тривалості страхового стажу, потрібного для виходу на заслужений відпочинок за віком. Згідно з ними, для отримання права на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 32 роки стажу для жінок та чоловіків.

Для тих, у кого після 60 років не буде необхідного обсягу стажу, передбачене право на пенсію у 63 роки за наявності кількості страхового стажу від 22 до 31 року, або в 65 років — за наявності стажу від 15 до 21 років.

Якщо громадянин не матиме навіть 15 років офіційного стажу, то, починаючи з 65-річчя зможе оформити державну соціальну допомогу замість пенсії (так звану соціальну пенсію за віком).

