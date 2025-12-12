Уряд планує залучити на ринок праці 2 млн людей до 2030 року Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Уряд планує залучити на ринок праці 2 млн людей до 2030 року

Уряд представив проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року. Він передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

Про це заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак, передає Укрінформ.

Основні завдання стратегії

Проєкт спрямований на подолання ключових викликів. Серед них:

кадровий дефіцит;

низька продуктивність;

масова міграція;

зменшення кількості економічно активного населення.

В Україні нині близько 12,5 млн громадян віком від 15 років і старше залишаються економічно неактивними. Частина з них є пенсіонерами або людьми, які здійснюють догляд за родичами, однак потенціал залучення значної кількості людей до роботи залишається відчутним.

«Ключова кількісна ціль стратегії — залучити щонайменше 2 млн осіб до ринку праці, у першу чергу з числа економічно неактивного населення», — зазначила Марчак.

Демографічні та структурні виклики

Ще одним системним викликом є структурні демографічні втрати.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні проживало близько 42 млн осіб. Нині орієнтовна чисельність населення становить близько 35 млн, а без урахування тимчасово окупованих територій — приблизно 31 млн.

Зберігається також високий рівень безробіття, який у жовтні 2025 року становить близько 11,3%.

Марчак зазначила, що ситуацію погіршують відсутність прогнозування потреб ринку праці та недостатнє узгодження освіти з реальним попитом.

Вона також відзначила неефективність профорієнтації та професійного навчання, низьку готовність громадян до навчання протягом життя, стереотипізацію та слабку інклюзивну інфраструктуру.

Шість ключових цілей

Для забезпечення збалансованого розвитку ринку праці проєкт Стратегії визначає шість ключових цілей.

Центральне місце посідає цифрова трансформація. Зокрема йдеться про запуск ІТ-платформи «Обрій», яка має забезпечувати прогнозування потреб роботодавців на 5−10 років і слугувати основою для нового державного замовлення в освіті.

Документ визначає також необхідність узгодження результатів освіти та професійного навчання з реальним попитом, модернізації стажувань і розвитку дуальної освіти, посилення соціально економічної інклюзії та стимулювання формальної зайнятості.

Серед важливих напрямів — модернізація Служби зайнятості, трансформація Держпраці та розширення ролі територіальних громад, особливо у запровадженні локальної аналітики ринку праці.

Зауваження щодо змісту стратегії

Народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що проєкт Стратегії не враховує низку реальних форматів праці, у яких нині працюють українці.

За її словами, комітет описує форми зайнятості, які раніше не були визначені в українському законодавстві. Йдеться про домашню роботу, дистанційну роботу, аутсорсинг, аутстафінг, а також можливість поєднання різних форматів роботи. Третьякова вважає, що документ не повністю враховує ці форми зайнятості.

Вона наголосила, що ринок праці має функціонувати переважно за ліберальним принципом, а держава повинна втручатися лише для захисту прав і запобігання дискримінації.

