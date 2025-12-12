0 800 307 555
Чи купуватимуть українці подарунки цьогоріч — результати опитування

У цьому році 75% опитаних українців даруватимуть подарунки на новорічні свята. Це на 6 відсоткових пунктів менше, ніж у грудні 2024 року.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Плани щодо подарунків

Подарунки даруватимуть 75% респондентів, що на 6 пунктів менше, ніж у грудні 2024 року. Серед них 41% робитимуть це як завжди, 20% купуватимуть подарунки тільки дітям, а 14% оберуть символічні варіанти.
Відповіді на питання «Чи плануєте дарувати подарунки на зимові свята цьогоріч?» були такими:
  • звісно, даруватиму як завжди, у житті має бути свято 41% (45% у 2024 році);
  • цьогоріч куплю подарунки тільки для дітей 20% (21% у 2024 році);
  • даруватиму щось менше, але символічне та приємне 14% (15% у 2024 році);
  • не даруватиму, усі заощаджені кошти задоначу фондам або на ЗСУ 14% (8% у 2024 році);
  • цьогоріч не дарую подарунки. Буду це робити після перемоги 11% (стільки ж у 2024 році).

Вихідні на зимові свята

Результати показали, що 68% українців не планують вихідних на зимові свята. Серед них 40% хотіли б відпочити, але не матимуть такої можливості. Повноцінну відпустку планують 15% опитаних.
Відповіді на питання «Чи плануєте вихідні на зимові свята?» розподілилися так:
  • хотів або хотіла б, але не матиму такої можливості 40%;
  • ні, не планую і не хотів або не хотіла б 28%;
  • так, візьму кілька вихідних 17%;
  • так, планую повноцінну відпустку 15%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дослідження Deloitte писав, що 46% українців готові витратити на новорічні подарунки не більше чверті місячного доходу, а понад половину (54%) планує вкластися у бюджет 1000 — 5000 грн. 18% українців починають купувати подарунки ще до грудня, а пік покупок припадає на період із 1 по 24 грудня (62%).
Як сказано в дослідженні агенції digital-маркетингу Inweb, 44% опитаних планують витратити на святкові покупки до 25% свого доходу. Українці продовжують дотримуватися традицій та купувати подарунки, але підходять до витрат обдуманіше: обирають більш доступні бренди, активніше використовують бонуси та бали лояльності, купують набори або створюють подарунки власноруч.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
