Відпустка в 2025 році: що змінилося

Хоча в країні діє воєнний стан, норми Закону «Про відпустки» продовжують діяти: працівник і надалі повинен використати частину щорічної основної відпустки тривалістю не менше ніж 14 календарних днів поспіль. Це правило залишається незмінним і не скасовується жодними воєнними обмеженнями.

Працівник може ділити щорічну відпустку на частини будь-якої тривалості, але одна з них має бути безперервною та становити мінімум 14 днів.

Що змінилося

В умовах воєнного стану законодавство передбачає лише один випадок, коли роботодавець може тимчасово обмежити право працівника на відпустку — якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

У такій ситуації роботодавець має право відмовити у наданні будь-якого виду відпустки.

Винятки:

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустки для догляду за дитиною до трьох років.

Тобто якщо працівник забезпечує роботу критичної інфраструктури (енергетика, водопостачання, транспорт, зв’язок тощо), роботодавець може законно перенести надання відпустки на пізніший період.

Довідка Finance.ua:

31 липня Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим;

Верховна Рада проголосувала 31 липня за законопроєкт, яким визначено, що 15 з 30 днів на рік основної відпустки для військовослужбовців є обов’язковими.

