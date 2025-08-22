Зеленський підписав закон про гарантовані відпустки для військових — Finance.ua
Зеленський підписав закон про гарантовані відпустки для військових
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13235, який змінює порядок надання відпусток військовослужбовцям.
Про це в Telegram написав заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.
За його словами, президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.
«Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану», — пояснив він.
Це означає, що до основної відпустки 30 днів і 10 за сімейними обставинами додається додаткова відпустка 14 днів.
«Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє. Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі», — раніше пояснював Паліса.
Контрактники 18−24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.
Крім того, пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.

Довідка Finance.ua:

  • 31 липня Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим;
  • Верховна Рада проголосувала 31 липня за законопроєкт, яким визначено, що 15 з 30 днів на рік основної відпустки для військовослужбовців є обов’язковими;
  • раніше Зеленський також підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
Зеленський
