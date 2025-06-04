Військові зможуть отримати гроші за всю «невикористану» відпустку — Finance.ua
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Військові зможуть отримати гроші за всю «невикористану» відпустку

Особисті фінанси
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Військові зможуть отримати гроші за всю «невикористану» відпустку
Військові зможуть отримати гроші за всю «невикористану» відпустку
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 11495, який дозволяє військовослужбовцям отримувати грошову компенсацію за відпустки, які вони не змогли використати. Рішення підтримали 311 народних депутатів.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко в Telegram.
Військові, які звільняються під час дії воєнного стану, зможуть отримати гроші за всі невикористані дні щорічної, додаткової та соціальної відпустки.
«Це крок до справедливості. Якщо людина не мала змоги скористатись своїм правом на відпочинок через війну — держава має це компенсувати», — наголосив нардеп.
Як додала народна депутатка Ірина Геращенко, всі невикористані дні відпусток, які не були надані через мобілізацію, повинні бути компенсовані грошима у той рік, коли військовий звільняється з служби.
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Закон набуде чинності через місяць після публікації.
Нагадаємо, Рада також схвалила у першому читанні законопроєкт № 13229 щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли 60 років — граничного віку перебування на військовій службі. Документ дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу у Силах оборони за контрактом строком на один рік.
Крім того, депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт № 13266 про запровадження інституту Військового омбудсмана. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.
За матеріалами:
Finance.ua
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