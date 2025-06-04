Добровільна мобілізація чоловіків від 60 років: законопроєкт схвалено — Finance.ua

Добровільна мобілізація чоловіків від 60 років: законопроєкт схвалено Сьогодні 14:15 — Казна та Політика

Добровільна мобілізація чоловіків від 60 років: законопроєкт схвалено

Як повідомив нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Тelegram, ВР схвалила у першому читанні законопроєкт № 13229 щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли 60 років — граничного віку перебування на військовій службі.

Про що йдеться

Документ дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу у Силах оборони за контрактом строком на один рік.

Такі категорії громадян зможуть мобілізуватися за власним бажанням і за станом здоров’я.

Нагадаємо, цей законопроект — це відповідь на запит суспільства. Через те, що багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому.

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Довідка Finance.ua:

Відповідно до законодавства, в Україні можуть мобілізувати військовозобов’язаних віком 25−60 років, яких визнали придатними за станом здоров’я.

Водночас деяких чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати на законних підставах (наприклад, якщо вони пройшли строкову службу в мирний час, закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру) або за власним бажанням.

Українцям, які виявлять бажання поповнити ряди Державної прикордонної служби, тепер не треба звертатись до ТЦК. Прикордонні загони можуть самі проводити мобілізацію та поповнювати свій особовий склад без звернення до ТЦК.

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