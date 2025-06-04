Добровільна мобілізація чоловіків від 60 років: законопроєкт схвалено — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Добровільна мобілізація чоловіків від 60 років: законопроєкт схвалено

Казна та Політика
97
Добровільна мобілізація чоловіків від 60 років: законопроєкт схвалено
Добровільна мобілізація чоловіків від 60 років: законопроєкт схвалено
Як повідомив нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Тelegram, ВР схвалила у першому читанні законопроєкт № 13229 щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли 60 років — граничного віку перебування на військовій службі.
Читайте також
Про що йдеться
Документ дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу у Силах оборони за контрактом строком на один рік.
Такі категорії громадян зможуть мобілізуватися за власним бажанням і за станом здоров’я.
Читайте також
Нагадаємо, цей законопроект — це відповідь на запит суспільства. Через те, що багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • Відповідно до законодавства, в Україні можуть мобілізувати військовозобов’язаних віком 25−60 років, яких визнали придатними за станом здоров’я.
  • Водночас деяких чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати на законних підставах (наприклад, якщо вони пройшли строкову службу в мирний час, закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру) або за власним бажанням.
  • Українцям, які виявлять бажання поповнити ряди Державної прикордонної служби, тепер не треба звертатись до ТЦК. Прикордонні загони можуть самі проводити мобілізацію та поповнювати свій особовий склад без звернення до ТЦК.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems