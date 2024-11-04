Українці можуть добровільно записатись в прикордонні загони: мобілізація через ТЦК тепер не потрібна — Finance.ua

Українці можуть добровільно записатись в прикордонні загони: мобілізація через ТЦК тепер не потрібна Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

Українцям, які виявлять бажання поповнити ряди Державної прикордонної служби, тепер не треба звертатись до ТЦК. Прикордонні загони можуть самі проводити мобілізацію та поповнювати свій особовий склад без звернення до ТЦК.

Таке право вже отримали 10 прикордонних загонів, йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нещодавно Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої командирам військових частин дали право самостійно проводити мобілізацію добровольців. Відповідно, громадяни, які мають бажання служити у цих військових частинах, можуть звертатись безпосередньо до їхньго командування. Командири цих частин, у свою чергу, здобули право направляти добровольців на ВЛК і надалі комплектувати ними свої бойові частини.

Серед військових підрозділів, які вже отримали таке право - 10 прикордонних загонів. Зокрема, можна мобілізуватись без проходженн ТЦК у такі підрозділи ДПСУ.

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