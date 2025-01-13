Мобілізація безробітних: офіційні роз’яснення про оповіщення та процес призову — Finance.ua

Мобілізація безробітних: офіційні роз’яснення про оповіщення та процес призову Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

В уряді зазначали, що основною метою мобілізації є залучення осіб без офіційного працевлаштування. Проте в Сухопутних силах уточнюють, що призивають не тільки безробітних, а й проводять оповіщення на підприємствах.

Про це розповіла офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів, передає 24 канал.

За її словами, працівники ТЦК проводять оповіщення як у громадських місцях і на вулицях, так і на підприємствах, надсилаючи розпорядження про виклик військовозобов’язаних працівників конкретних підприємств.

«Просто ця частина роботи не така помітна, як у громадських місцях», — зазначила офіцерка.

Вона прокоментувала скандали навколо ТЦК та СП, підкресливши, що ТЦК є частиною ЗСУ. Офіцерка зазначила, що ворог намагається створити враження, ніби ТЦК — це окрема структура, щоб посіяти дезінформацію серед українців.

Вечірній Київ За матеріалами:

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