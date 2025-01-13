Мобілізація безробітних: офіційні роз’яснення про оповіщення та процес призову — Finance.ua
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Мобілізація безробітних: офіційні роз’яснення про оповіщення та процес призову

Особисті фінанси
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В уряді зазначали, що основною метою мобілізації є залучення осіб без офіційного працевлаштування. Проте в Сухопутних силах уточнюють, що призивають не тільки безробітних, а й проводять оповіщення на підприємствах.
Про це розповіла офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів, передає 24 канал.
За її словами, працівники ТЦК проводять оповіщення як у громадських місцях і на вулицях, так і на підприємствах, надсилаючи розпорядження про виклик військовозобов’язаних працівників конкретних підприємств.
«Просто ця частина роботи не така помітна, як у громадських місцях», — зазначила офіцерка.
Вона прокоментувала скандали навколо ТЦК та СП, підкресливши, що ТЦК є частиною ЗСУ. Офіцерка зазначила, що ворог намагається створити враження, ніби ТЦК — це окрема структура, щоб посіяти дезінформацію серед українців.
За матеріалами:
Вечірній Київ
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