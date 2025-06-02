Родинам загиблих військових по-новому нараховуватимуть виплати — Finance.ua

Родинам загиблих військових по-новому нараховуватимуть виплати Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Родинам загиблих військових по-новому нараховуватимуть виплати

Кабінет Міністрів змінив порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги для військових, резервістів, військовозобов’язаних та осіб, звільнених зі служби — у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності.

Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Право на одноразову грошову допомогу

Змінено визначення дати, з якої виникає право на одноразову грошову допомогу:

у разі загибелі (смерті) військовослужбовця або звільненої особи — датою вважається день складання актового запису про смерть;

якщо особу загиблого спочатку не вдалося встановити, але її особу визначено пізніше — датою вважається день внесення змін до актового запису про смерть;

у разі встановлення інвалідності — днем виникнення права є дата, зазначена у витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування або у довідці МСЕК;

при повторному огляді (переогляді), зміні групи інвалідності або причинного зв’язку — дата визначається на підставі повторного висновку тієї ж команди чи медико-соціальної експертизи або згідно з електронними даними про оцінку функціонування особи.

Розмір виплат та перелік документів

Уряд збільшив суму допомоги для військових, у яких під час наступного медогляду встановлено вищу групу інвалідності або змінено причинний зв’язок хвороби.

Виплата в такому випадку розраховується за прожитковим мінімумом, чинним на 1 січня того року, коли інвалідність була встановлена вперше.

Крім того, уточнено назву документа від податкової служби, який підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Цей документ входить до пакета, необхідного для призначення допомоги.

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Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів запустило програму компенсації вартості освіти для українських Захисників і Захисниць, а також їхніх родин. Максимальна сума компенсації — до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що наразі становить 45 420 грн.

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який посилює соціальні гарантії для військовослужбовців базової та строкової служби. Документ передбачає розширення пакету державного захисту на нову категорію — військових базової служби, а також на строковиків, які з різних причин залишаються на службі.

В 2022 році Кабінет Міністрів запровадив компенсації родинам загиблих, які діють досі. Сім’я загиблого військовослужбовця має право на одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн.

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