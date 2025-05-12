Держава компенсує навчання ветеранам та їхнім рідним: яка сума компенсації — Finance.ua

Держава компенсує навчання ветеранам та їхнім рідним: яка сума компенсації Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Держава компенсує навчання ветеранам та їхнім рідним: яка сума компенсації

Міністерство у справах ветеранів запускає програму компенсації вартості освіти для українських Захисників і Захисниць, а також їхніх родин. Ініціатива охоплює професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності або навчання на магістратурі.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Максимальна сума компенсації — до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що наразі становить 45 420 грн.

Хто має право на компенсацію:

ветерани та ветеранки війни;

члени їхніх родин;

особи з особливими заслугами перед Україною та їхні сім’ї;

родини загиблих або померлих військових, включно із дружинами/чоловіками та дітьми (до 23 років за денної форми навчання).

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Як скористатися програмою:

Обрати навчальний заклад. Подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання чи перебування. Пройти профорієнтацію та отримати направлення на навчання. Підписати тристоронній договір між заявником, навчальним закладом і структурним підрозділом.

Програма має на меті полегшити перехід ветеранів до цивільного життя та забезпечити їм можливості для працевлаштування й особистого розвитку.

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