В Україні розробляють стратегію зайнятості населення: що вона передбачає — Finance.ua

В Україні розробляють стратегію зайнятості населення: що вона передбачає Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

В Україні розробляють стратегію зайнятості населення: що вона передбачає

Міністерство економіки України працює над розробкою Стратегії зайнятості населення. Складна ситуація на ринку праці потребує комплексних рішень, які допоможуть людям знайти гідну роботу і відновити стабільність на ринку праці.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Відновлення ринку праці є одним із ключових завдань уряду. Ми маємо значний потенціал серед ветеранів, жінок, молоді, людей з інвалідністю, яких необхідно активно залучати до ринку праці. Для цього ми розпочали розробку стратегії зайнятості, яка орієнтована не лише на оновлення правового поля, але й на зниження безробіття, боротьбу з неформальною зайнятістю та зміцнення соціального захисту», — прокоментувала Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України.

Мета стратегії

Ринок праці України переживає серйозні виклики — від структурних змін в економіці і демографічного спаду до масової міграції через війну та впливу технологій:

згідно з прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2025 році становитиме 10,9%;

за даними Державної служби зайнятості, у 2024 році 389 тис. людей офіційно зареєструвалися як безробітні, однак їх реальна кількість є значно вищою.

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Мета — підтримка економічного розвитку шляхом зниження рівня безробіття, забезпечення рівного доступу до якісних робочих місць та підвищення гнучкості ринку.

На що буде спрямована майбутня стратегія зайнятості:

створення нових робочих місць: підтримка МСП, залучення інвестицій, розвиток соціального підприємництва;

підтримка МСП, залучення інвестицій, розвиток соціального підприємництва; професійна переорієнтація: можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку;

можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку; забезпечення інклюзивності: гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю;

гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю; реформа системи служби зайнятості: цифровізація публічних послуг, оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.

Стратегія розроблятиметься у кілька паралельних етапів:

Ґрунтовне дослідження ринку праці. Відкриті консультації з усіма зацікавленими сторонами. Формування концепції та розробка попереднього тексту. Фіналізація тексту Стратегії.

Подальші кроки

У травні-червні 2025 року планують зробити 6 зустрічей у форматі робочих груп між представниками уряду, бізнесу, експертів, міжнародних партнерів та громадськості.

У червні 2025 року буде презентовано результати дослідження ринку праці та попередню концепцію Стратегії.

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Восени 2025 року відбудеться фіналізація та публікація Стратегії зайнятості України.

Нагадаємо, за даними Центру економічної стратегії, активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається на близько 80% від середнього рівня 2021 року. Кількість нових вакансій практично припинила зростання і залишається на рівні 85−90% від 2021 року.

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