Безробіття в березні було найнижчим за весь час повномасштабної війни, але не все так просто — ЦЕС Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Безробіття в березні було найнижчим за весь час повномасштабної війни, але не все так просто — ЦЕС

Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається на близько 80% від середнього рівня 2021 року. Кількість нових вакансій практично припинила зростання і залишається на рівні 85−90% від 2021 року.

Про це свідчить Трекер економіки Центру економічної стратегії.

«Ринок праці України вкрай гостро відчуває на собі всі виклики повномасштабної війни. Економічний шок початку російського вторгнення спричинив падіння як попиту, так і пропозиції праці — бізнеси не наймали, а люди не подавалися на роботу», — зазначають експерти.

Згодом попит на робочу силу став відновлюватися, але повільно. Водночас кількість охочих знайти нову роботу вже влітку 2022 взлетіла і перевищила середні показники 2021 року. Втім, далі тренди розійшлися: потреба у робочій силі весь час відновлювалася разом з відновленням економіки, а активність шукачів роботи весь час скорочувалася — не в останню чергу через міграцію українців за кордон та мобілізацію до Сил оборони.

Графік: ЦЕС

Від початку повномасштабного вторгнення Державна служба статистики не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у березні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12,1% — найнижчого показника від початку повномасштабної війни.

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«Проте люди, що отримують дохід поза формальним ринком (без договору, з готівкою, не на повний день), часто вважають себе працевлаштованими — і не потрапляють до обліку як безробітні. Це спотворює розуміння масштабів проблеми, — розповів директор ЦЕС Гліб Вишлінський. — Навіть за довоєнними даними — рівень безробіття у нас був нижчий, ніж, наприклад, в Іспанії. Хоча, очевидно, що іспанська економіка загалом у кращому стані, ніж українська. Просто, здається, там є певна традиція: або робота має бути хороша, або ми сидимо й п’ємо каву».

За його словами, в Україні навпаки.

«Це, мабуть, ще з 90-х іде: краще вже якась погана робота, неповний день, тіньова зайнятість, щось непродуктивне — стояти в переході, перепродавати щось, заробляти 100 гривень на день — але головне, щоб працювати. І це формує сприйняття, яке ми навіть не можемо до кінця вловити з даних. Бо чи скаже така людина, що вона не працює? Напевно ж, ні — вона ж зайнята», 一 пояснює директор ЦЕС.

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Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у березні 2025 року збільшився до 24,7%. У минулому 2024 році показник економії на їжі загалом був помітно вищим, ніж рівень безробіття — одним із чинників цього може бути швидше, ніж у 2023 році, зростання цін на продукти.

Графік: ЦЕС

Довідка Finance.ua:

війна в Україні принесла не лише гуманітарні, а й серйозні економічні виклики. Зокрема, високий рівень безробіття, інфляція та залежність від міжнародної допомоги стали головними факторами, що впливають на стабільність економічної ситуації, заявляли раніше експерти;

в Україні стрімко зростає дисбаланс між кількістю вакансій та шукачами роботи. Найгостріше кадровий голод відчувається у столиці, де відкрито 75 тис. вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише 3 тисячі;

ситуація із зайнятістю в Європейському Союзі покращилася порівняно з періодом, коли почалася пандемія коронавірусу. У 2020 році середній рівень безробіття серед країн становив 7,2% від робочої сили, у 2024 році — 6%, на початку 2025-го — 5,7%. Але, незважаючи на загальну тенденцію, ситуація між країнами помітно відрізняється.

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