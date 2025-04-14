Вакансій більше, ніж безробітних: у яких галузях зараз найбільший попит — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вакансій більше, ніж безробітних: у яких галузях зараз найбільший попит

Особисті фінанси
151
Вакансій більше, ніж безробітних: у яких галузях зараз найбільший попит
Вакансій більше, ніж безробітних: у яких галузях зараз найбільший попит
В Україні стрімко зростає дисбаланс між кількістю вакансій та шукачами роботи.
Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Де найбільший кадровий голод

Найгостріше кадровий голод відчувається у столиці, де відкрито 75 тис. вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише 3 тисячі.
За її словами, подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах. Зокрема, у Львівській області на 24 тисячі вакансій припадає лише 5 тисяч кандидатів. Натомість у Донецькій області картина протилежна: там зареєстровано понад 6 тисяч безробітних і менше тисячі доступних робочих місць.
Читайте також
Очільниця служби також навела статистику: станом на кінець 2021 року послугами служби зайнятості користувалися 295 тисяч осіб, з яких 125 тисяч — чоловіки.
«Наразі ситуація змінилася: загальна кількість безробітних скоротилася до 100 тисяч, з них лише 20 тисяч чоловіки. Більшість або на фронті, або не звертаються до служби», — пояснила Жовтяк.
Найбільший дисбаланс кадрів (кількість вакансій перевищує чисельність шукачів роботи) спостерігається у промисловості та освіті.
За перший квартал 2025 року найбільший попит на працівників був у таких галузях:
  • переробна промисловість — 25,4 тис. вакансій при 23 тис. шукачів;
  • енергетика — 3,3 тис. / 2,9 тис.;
  • водопостачання — 3,5 тис. / 3 тис.;
  • освіта — 11,9 тис. / 8,3 тис.;
  • культура, спорт, розваги — 1,9 тис. / 1,3 тис.
Працівників потребують також металургія, легка промисловість та видобувна галузь.
Разом з тим, за оцінками Міністерства економіки, рівень безробіття в Україні у 2024 році становив 18,2%, у 2025-му прогнозується його зниження до 17,7%, з подальшим падінням до 16,5% у 2027 році.
«Сьогодні час працівника», — наголосила Юлія Жовтяк.
За її словами, торік було працевлаштовано 330 тис. українців. Проте бізнесу дедалі важче знаходити кадри, особливо в регіонах.
«Державна служба зайнятості працює над вирішенням кадрової кризи спільно з великими компаніями — зокрема, Novus, БKK та іншими. Ми намагаємось працювати з роботодавцями не точково, а системно — контролюємо пошук кадрів по всій країні і допомагаємо бізнесу закривати навіть найскладніші вакансії», — розповіла очільниця служби.

Перекваліфікація і державні програми

Одним із ключових напрямів є навчання. Держава пропонує безробітним, які зареєстровані у службі зайнятості, низку програм перекваліфікації, включно з ваучерами на навчання. Отримати їх можуть особи віком від 40 років із 15-річним страховим стажем. Для ветеранів, ВПО та людей з інвалідністю таких обмежень немає — вони можуть безкоштовно опанувати одну з понад 150 професій.
Жовтяк зазначила, що особливу увагу служба зайнятості приділяє ветеранам — для них передбачено програми навчання, а також гранти на відкриття власної справи.
Читайте також
«Наші захисники — це потужний ресурс. Але бувають ситуації, коли їх не беруть на роботу навіть після кількох співбесід. Але це потрібно змінювати», — наголосила Жовтяк і закликала бізнес «вкладатись» у тих, хто повернувся з війни.
Окремо вона звернула увагу на державну програму безбар’єрності, що передбачає підтримку роботодавців, які наймають ВПО або ветеранів. Так, у разі працевлаштування особи з інвалідністю І групи роботодавець може отримати компенсацію до 120 тисяч гривень на облаштування робочого місця, для ІІ групи — до 80 тисяч. Відтепер така підтримка передбачена і для ветеранів, які через війну отримали інвалідність.
«Ми повинні зробити все, щоб ці люди повернулися до гідної праці — з повагою, підтримкою та перспективами», — підсумувала очільниця служби.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems