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Ринок праці: люди 45+ в Україні досі стикаються з віковими стереотипами

Особисті фінанси
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Ринок праці: люди 45+ в Україні досі стикаються з віковими стереотипами
Ринок праці: люди 45+ в Україні досі стикаються з віковими стереотипами
В Україні ще поширені стереотипи про старший вік як про втрату продуктивності, через що люди віком від 45 років нерідко стикаються з труднощами під час працевлаштування.
Про це свідчить дослідження агенції Ruban Litvinova Social Impact Advisory, проведене за ініціативи Міністерства соціальної політики, пише sud.ua.
За його результатами, HR-фахівці інколи сприймають вік кандидата як слабку сторону, а взаємодія між працівниками різних поколінь у компаніях залишається фрагментарною.

Працівники 55+ можуть бути не менш цінними

Водночас дослідження понад 200 компаній показало, що працівники віком 55+ є не менш цінними для роботодавців, а в окремих випадках — навіть більш надійними.
У Держпраці зазначають, що в суспільстві поступово зростає запит на переосмислення ставлення до віку.
Йдеться, зокрема, про сприйняття гідного дорослішання як норми, розвиток командної роботи між поколіннями 25+ і 55+, а також про важливість психологічного комфорту та можливостей для самореалізації на різних етапах життя.

Ставлення до віку

У Мінсоцполітики наголошують, що зміна ставлення до віку є частиною політики безбар’єрності. Міністерство разом із партнерами будує свою політику саме навколо цієї логіки.
Впровадження в Україні безбар’єрного простору передбачене Національною стратегією із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року No 366- р.
Національна стратегія була розроблена в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» та на виконання Указу Президента. Вона розрахована до 2030 року і пропонує комплексний підхід до розбудови принципів безбар’єрності для всіх суспільних груп та літніх людей.
Стратегія передбачає забезпечення рівних прав та можливостей для всіх людей у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, продовженні освіти, спілкуванні, дозвіллі та розвитку.
Раніше ми писали, про роботу після 45: що пропонує Мінсоцполітики.
Для того, щоб підтримати старших людей у цих ініціативах, держава пропонує їм спеціальні програми. Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Також йшлося про те, яку роботу шукають українці різного віку: від 15 до 55 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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