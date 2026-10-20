Ринок праці: люди 45+ в Україні досі стикаються з віковими стереотипами

В Україні ще поширені стереотипи про старший вік як про втрату продуктивності, через що люди віком від 45 років нерідко стикаються з труднощами під час працевлаштування.

Про це свідчить дослідження агенції Ruban Litvinova Social Impact Advisory, проведене за ініціативи Міністерства соціальної політики, пише sud.ua.

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Вибрати депозит можна тут.

За його результатами, HR-фахівці інколи сприймають вік кандидата як слабку сторону, а взаємодія між працівниками різних поколінь у компаніях залишається фрагментарною.

Працівники 55+ можуть бути не менш цінними

Водночас дослідження понад 200 компаній показало, що працівники віком 55+ є не менш цінними для роботодавців, а в окремих випадках — навіть більш надійними.

У Держпраці зазначають, що в суспільстві поступово зростає запит на переосмислення ставлення до віку.

Йдеться, зокрема, про сприйняття гідного дорослішання як норми, розвиток командної роботи між поколіннями 25+ і 55+, а також про важливість психологічного комфорту та можливостей для самореалізації на різних етапах життя.

Ставлення до віку

У Мінсоцполітики наголошують, що зміна ставлення до віку є частиною політики безбар’єрності. Міністерство разом із партнерами будує свою політику саме навколо цієї логіки.

Впровадження в Україні безбар’єрного простору передбачене Національною стратегією із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року No 366- р.

Національна стратегія була розроблена в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» та на виконання Указу Президента. Вона розрахована до 2030 року і пропонує комплексний підхід до розбудови принципів безбар’єрності для всіх суспільних груп та літніх людей.

Стратегія передбачає забезпечення рівних прав та можливостей для всіх людей у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, продовженні освіти, спілкуванні, дозвіллі та розвитку.

Раніше ми писали , про роботу після 45: що пропонує Мінсоцполітики.

Для того, щоб підтримати старших людей у цих ініціативах, держава пропонує їм спеціальні програми. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Діє програма ваучерів на перекваліфікацію для людей віком 45+.

Доступні цифрові курси та онлайн-сервіси для пошуку роботи.

Мікрогранти на самозайнятість за програмою «єРобота», які вже отримали понад 500 людей 55+.