Яку роботу шукають українці різного віку: від 15 до 55 років Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Яку роботу шукають українці різного віку: від 15 до 55 років

Ринок праці в Україні 2025 року демонструє дисбаланс: попит на молодих працівників зростає, у той же час як збільшується кількість пошукачів старшого віку.

Державна служба зайнятості відстежила попит та пропозицію на ринку праці, визначає, які вакансії цікавлять молодь, а які — клієнтів старшого віку.

За даними Служби зайнятості, у 2025 році спостерігається обернена пропорція: роботодавці все більше шукають молодих працівників, тоді як на ринку праці зростає кількість шукачів старшого віку.

Розподіл віку шукачів роботи:

15−19 років — 2,5%;

20−24 роки — 6%;

25−29 років — 6,4%;

30−34 роки — 10%;

35−39 років — 13%;

40−44 роки — 13,5%;

45−49 років — 14%;

50−54 роки — 14%;

55+ років — 20%.

Таким чином, наймолодших шукачів роботи майже в 10 разів менше, ніж найстарших.

Які вакансії обирають різні вікові групи

15−19 років — переважно вакансії без професії: продавець, перукар, тракторист.

20−24 роки — професіонали та фахівці: продавець, вчитель, підсобний робітник, адміністратор, касир.

25−29 років — професіонали та працівники торгівлі: кухар, касир, медсестра.

30−34 роки — професіонали: продавець, водій, бухгалтер.

35−39 років — економісти, держслужбовці, менеджери.

40−44 роки — торгівля, бухгалтери, швачки, представники простих професій (прибиральники).

45−49 років — схожі напрямки, зростає попит на охоронників.

50−54 роки — прибиральники, водії, кухарі, вчителі.

55+ років — найпростіші професії, торгівля, робітничі вакансії: охоронники, сторожі, оператори котельні, машиністи.

Чому молодь нечасто шукає роботу через ДСЗ

Фахівці ДСЗ виділяють кілька причин такої тенденції:

Практика та стажування під час навчання

Багато компаній підбирають молодих спеціалістів ще під час навчальної практики. Великі підприємства в IT, агросекторі, банківській сфері, телекомунікаціях, промисловості та енергетиці пропонують практику з подальшим працевлаштуванням. Тому значна частина молоді вже має роботу одразу після завершення навчання.

Неформальна зайнятість

Частина молодих громадян працює у неформальному секторі — у сільському господарстві, будівництві та торгівлі. Молоді люди менше зацікавлені у легальному працевлаштуванні та сплаті податків.

Нестача чоловіків на офіційному ринку праці

Сьогодні на офіційному ринку праці доволі мало чоловіків. При цьому до 25 років, тобто до настання призовного віку, частка чоловіків в загальній кількості шукачів роботи складає близько 40%. А від 25 до 55+ їх частка складає лише 25%. І лише для шукачів роботи старшого віку співвідношення жінок і чоловіків знов повертається до пропорції 64% до 36%.

Підтримка для молодих шукачів роботи

Молоді люди, які звертаються до ДСЗ, отримують різні сервіси та пропозиції:

профорієнтація;

професійне навчання;

навчання жінок на традиційно «чоловічі» професії;

гранти на відкриття або розвиток власної справи;

безоплатне вивчення англійської мови.

Раніше Finance.ua повідомляв , що українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами. Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.