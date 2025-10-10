Яку роботу шукають українці різного віку: від 15 до 55 років
Ринок праці в Україні 2025 року демонструє дисбаланс: попит на молодих працівників зростає, у той же час як збільшується кількість пошукачів старшого віку.
Державна служба зайнятості відстежила попит та пропозицію на ринку праці, визначає, які вакансії цікавлять молодь, а які — клієнтів старшого віку.
За даними Служби зайнятості, у 2025 році спостерігається обернена пропорція: роботодавці все більше шукають молодих працівників, тоді як на ринку праці зростає кількість шукачів старшого віку.
Розподіл віку шукачів роботи:
- 15−19 років — 2,5%;
- 20−24 роки — 6%;
- 25−29 років — 6,4%;
- 30−34 роки — 10%;
- 35−39 років — 13%;
- 40−44 роки — 13,5%;
- 45−49 років — 14%;
- 50−54 роки — 14%;
- 55+ років — 20%.
Таким чином, наймолодших шукачів роботи майже в 10 разів менше, ніж найстарших.
Які вакансії обирають різні вікові групи
- 15−19 років — переважно вакансії без професії: продавець, перукар, тракторист.
- 20−24 роки — професіонали та фахівці: продавець, вчитель, підсобний робітник, адміністратор, касир.
- 25−29 років — професіонали та працівники торгівлі: кухар, касир, медсестра.
- 30−34 роки — професіонали: продавець, водій, бухгалтер.
- 35−39 років — економісти, держслужбовці, менеджери.
- 40−44 роки — торгівля, бухгалтери, швачки, представники простих професій (прибиральники).
- 45−49 років — схожі напрямки, зростає попит на охоронників.
- 50−54 роки — прибиральники, водії, кухарі, вчителі.
- 55+ років — найпростіші професії, торгівля, робітничі вакансії: охоронники, сторожі, оператори котельні, машиністи.
Чому молодь нечасто шукає роботу через ДСЗ
Фахівці ДСЗ виділяють кілька причин такої тенденції:
- Практика та стажування під час навчання
Багато компаній підбирають молодих спеціалістів ще під час навчальної практики. Великі підприємства в IT, агросекторі, банківській сфері, телекомунікаціях, промисловості та енергетиці пропонують практику з подальшим працевлаштуванням. Тому значна частина молоді вже має роботу одразу після завершення навчання.
- Неформальна зайнятість
Частина молодих громадян працює у неформальному секторі — у сільському господарстві, будівництві та торгівлі. Молоді люди менше зацікавлені у легальному працевлаштуванні та сплаті податків.
- Нестача чоловіків на офіційному ринку праці
Сьогодні на офіційному ринку праці доволі мало чоловіків. При цьому до 25 років, тобто до настання призовного віку, частка чоловіків в загальній кількості шукачів роботи складає близько 40%. А від 25 до 55+ їх частка складає лише 25%. І лише для шукачів роботи старшого віку співвідношення жінок і чоловіків знов повертається до пропорції 64% до 36%.
Підтримка для молодих шукачів роботи
Молоді люди, які звертаються до ДСЗ, отримують різні сервіси та пропозиції:
- профорієнтація;
- професійне навчання;
- навчання жінок на традиційно «чоловічі» професії;
- гранти на відкриття або розвиток власної справи;
- безоплатне вивчення англійської мови.
Раніше Finance.ua повідомляв, що українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами. Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців.
