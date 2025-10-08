Робота без резюме: 11 вакансій, куди вже можна відгукнутися Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Робота без резюме: 11 вакансій, куди вже можна відгукнутися

Пошук роботи часто починається з безлічі вкладок у браузері, оновленого резюме й десятків відгуків, на які не завжди приходить відповідь. Але деякі компанії готові спростити цей шлях — вони приймають кандидатів навіть без резюме.

Ділимося добіркою вакансій від Work.ua, куди можна податися навіть без резюме.

Апаратник з обробки зерна су­шар­них уста­но­во­к

Здолбунів

Група компаній «Аграрні системні технології» запрошує в команду апаратника з обробки зерна. Основні обовʼязки на цій посаді — керування та нагляд за роботою обладнання, контроль якості зернових культур та результату переробки та усунення несправностей. Роботодавець готовий навчати, якщо деяких компетенцій не вистачає.

Зі свого боку пропонують офіційне працевлаштування та бронювання.

Кухар, пекар

Київ, 30 000−44 000 грн

«Такі Пироги» в пошуках охайного, відповідального, енергійного кухаря та пекаря. Кажуть, необовʼязково мати досвід — усьому навчать. З робочих обовʼязків — формувати, випікати фірмові пироги та пакувати продукцію.

Компанія гарантує оплачуване навчання, карʼєрне зростання, виплати двічі на місяць та компенсацію витрат на санітарну книжку.

Механік з обслуговування електросамокатів

Львів, 25 000−35 000 грн

У компанію Bolt потрібен механік, який вмітиме діагностувати та лагодити самокати. Подібний досвід та навички паяння будуть перевагою. Компанія пропонує укомплектоване технічними засобами робоче місце, можливості зростати карʼєрно та фінансово.

Щоб відгукнутися, зателефонуйте роботодавцеві за номерами телефонів, що вказані у вакансії, або натисніть кнопку «Відгукнутися», і тоді рекрутери зможуть передзвонити вам самостійно.

Офіціант

Одеса, 40 000 грн

У ресторани Савви Лібкіна шукають відповідального, оперативного та комунікабельного офіціанта. Новому працівнику обіцяють зарплату від 40 000 грн, безкоштовне харчування та графік 3/3. Натомість кандидат має бути уважним, пунктуальним і дещо досвідченим: 6 місяців на такій же посаді є обовʼязковою вимогою.

Читайте також Найпопулярніші професії та зарплати: огляд ринку праці від OLX Робота

Майстер манікюру та педикюру

Харків, 14 000−28 000 грн

Харківський салон краси Top Nails Studio у пошуках майстра манікюру та педикюру. Роботодавець готовий розглянути кандидата з будь-яким досвідом роботи.

Пропонують безкоштовне підвищення кваліфікації, індивідуальний графік роботи та забезпечення обладнанням.

Робочий із догляду за тваринами

Гостомель, 20 000−25 000 грн

Хочете допомагати тваринам? У притулок Gostomel Shelter потрібен працівник, який вміє доглядати за тваринами та вести господарські роботи в притулку та вольєрах. Основні обовʼязки: годування тварин, приготування їжі для них та прибирання приміщень.

Натомість роботодавець забезпечує проживанням на території притулку, пропонує гнучкий графік роботи.

Сортувальник-здавач металу

Нікополь, 16 500−22 400 грн

Промислова компанія «Інтерпайп» шукає працівника, який буде маркувати та приймати залізничні колеса, зачищати їх шліфувальною машиною, завантажувати та наносити антикорозійне покриття. Якщо ви маєте бажання навчатися чи мали подібний досвід роботи — відгукуйтеся на вакансію, бо там чекають саме на вас.

«Інтерпайп» пропонують офіційне працевлаштування, бронювання, розвозку з дому й назад та виплати двічі на місяць.

Паркувальник

Черкаси, 22 500 грн

У мережу супермаркетів «Делікат» потрібен уважний та відповідальний паркувальник. Відгукуватися на вакансію можна й без досвіду, головне мати хороші мʼякі навички. В обовʼязки входить допомога відвідувачам у паркуванні авто, контроль порядку та безпеки на паркувальному майданчику.

Роботодавець пропонує 15 робочих змін на місяць, знижки на покупки товарів та дружню атмосферу, а також при працевлаштуванні надає перевагу ветеранам.

Вітражний майстер

Іванків, 16 000−22 000 грн

У майстерні «Ай Сі Юкрейн» створюють унікальні вітражі, які прикрашають офісні приміщення, оселі чи громадські простори. Якщо ви шукаєте творчої реалізації, то відгукуйтеся на цю пропозицію.

Потрібна уважна людина, яка хоче навчатися та розвиватися в напрямку вітражного виробництва. Досвід чи відповідна освіта — не головне, а от охайність та ефективність на цьому робочому місці будуть необхідні.

Компанія пропонує стабільну роботу з повною зайнятістю, безкоштовну можливість навчання та розвитку й комфортні умови в майстерні.

Флорист

Дніпро, 16 000−20 000 грн

У квітковий магазин Rozariy шукають комунікабельного флориста, який буде створювати оригінальні букети, приймати товар, підтримувати порядок та готувати кавові напої. Роботодавець обіцяє навчити працювати з кавомашиною.

Умови роботи: графік у форматі 4/2 з 08:00 до 16:00 або з 12:00 до 20:00.

Шоколатьє, кондитер

Житомир, 20 000−23 000 грн

Wander запрошує у свою команду шоколатьє. Основні вимоги до кандидата: відповідальність, уважність, старанність та креативність. Досвід у кондитерській сфері буде перевагою, але не є обовʼязковим.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, знижки на асортимент та безкоштовне професійне навчання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.