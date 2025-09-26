Кадрова криза: кому роботодавці готові платити більше, аби закрити вакансії
В рік повномасштабного вторгнення найбільший дефіцит кадрів спостерігався на вакансії роботи за кордоном: кухарі, няні, зварювальники. Також бракувало працівників в сільському господарстві, банківській сфері та нерухомості.
Про це пише в аналітиці OLX Робота. Проаналізувавши дані про вакансії та відгуки кандидатів за останні чотири роки, вони з’ясували, які сфери стикались з найбільшим дефіцитом на ринку праці.
2023 рік продовжив тренд попереднього — найменше охочих подавалось на вакансії роботи за кордоном. Це пов’язано з рішенням закриття кордонів для чоловіків, а також вимушеною міграцією багатьох українців в Європу, де вони стали частиною місцевого ринку праці. До дефіцитних також додались професії в роздрібній торгівлі та агрономи.
У 2024 році акцент змістився на сферу виробництва — найважче закривались вакансії механіків, конструкторів та технологів. Також в топі залишились агрономи та працівники сфери роздрібної торгівлі.
2025 року тренд продовжився. Найменше відгуків збоку пошукачів роботи зібрали вакансії зі сфери нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва.
Також у 2025 році до «топу» сфер за найменшою кількістю відгуків повернулись вакансії роботи за кордоном.
Зарплати
На дефіцит не вплинуло зростання зарплат. Наприклад, агроном у 2022 році заробляв 15 тис. грн, а цьогоріч медіанний оклад становить вже 25 тис. грн.
На виробництві чотири роки тому медіанна зарплата становила також 15 тис. грн, а зараз майже 27 тис. грн.
Зарплати зростали щороку, при цьому найбільш відчутний стрибок відбувся у 2025 році, коли конкуренція за працівників загострилась.
Кадри
Роботодавці готові платити більше, аби закрити вакансії, проте питання кадрів залишається гострим.
Найбільше відчувають це спеціальності з категорії «синіх комірців» — працівники, які займаються фізичною працею, часто на виробництві, в промисловості або інших галузях, що вимагають використання фізичної сили, а не лише інтелектуальної праці.
Цей тренд зберігатиметься й надалі, адже поряд з мобілізацією країні потрібні люди для стабільного функціонування економіки. Для шукачів це означає не лише більший вибір роботи, а й можливість отримувати вищу зарплату.
Раніше в Мінсоцполітики писали, що нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу, підробіток чи активно шукають роботу. Велика частина українців яким виповнилося 55 років, хочутьпрацювати та навчатися, бути частиною життя громади. Для того, щоб підтримати старших людей у цих ініціативах, держава пропонує їм спеціальні програми.
- Діє програма ваучерів на перекваліфікацію для людей віком 45+.
- Доступні цифрові курси та онлайн-сервіси для пошуку роботи.
- Мікрогранти на самозайнятість за програмою «єРобота», які вже отримали понад 500 людей 55+.
Також нагадаємо, що українці працюють більше за інших, американці найменше працюють на придбання харчів. А найкращий баланс «життя — робота» мають ірландці. Такі результати цьогорічного Індексу Соціального Добробуту від Міжнародного Інституту Свободи (ILI).
