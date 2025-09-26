0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кадрова криза: кому роботодавці готові платити більше, аби закрити вакансії

Казна та Політика
78
Кадрова криза: кому роботодавці готові платити більше, аби закрити вакансії
Кадрова криза: кому роботодавці готові платити більше, аби закрити вакансії
В рік повномасштабного вторгнення найбільший дефіцит кадрів спостерігався на вакансії роботи за кордоном: кухарі, няні, зварювальники. Також бракувало працівників в сільському господарстві, банківській сфері та нерухомості.
Читайте також
Про це пише в аналітиці OLX Робота. Проаналізувавши дані про вакансії та відгуки кандидатів за останні чотири роки, вони з’ясували, які сфери стикались з найбільшим дефіцитом на ринку праці.
2023 рік продовжив тренд попереднього — найменше охочих подавалось на вакансії роботи за кордоном. Це пов’язано з рішенням закриття кордонів для чоловіків, а також вимушеною міграцією багатьох українців в Європу, де вони стали частиною місцевого ринку праці. До дефіцитних також додались професії в роздрібній торгівлі та агрономи.
Читайте також
У 2024 році акцент змістився на сферу виробництва — найважче закривались вакансії механіків, конструкторів та технологів. Також в топі залишились агрономи та працівники сфери роздрібної торгівлі.
2025 року тренд продовжився. Найменше відгуків збоку пошукачів роботи зібрали вакансії зі сфери нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва.
Також у 2025 році до «топу» сфер за найменшою кількістю відгуків повернулись вакансії роботи за кордоном.
Читайте також

Зарплати

На дефіцит не вплинуло зростання зарплат. Наприклад, агроном у 2022 році заробляв 15 тис. грн, а цьогоріч медіанний оклад становить вже 25 тис. грн.
На виробництві чотири роки тому медіанна зарплата становила також 15 тис. грн, а зараз майже 27 тис. грн.
Зарплати зростали щороку, при цьому найбільш відчутний стрибок відбувся у 2025 році, коли конкуренція за працівників загострилась.

Кадри

Роботодавці готові платити більше, аби закрити вакансії, проте питання кадрів залишається гострим.
Найбільше відчувають це спеціальності з категорії «синіх комірців» — працівники, які займаються фізичною працею, часто на виробництві, в промисловості або інших галузях, що вимагають використання фізичної сили, а не лише інтелектуальної праці.
Цей тренд зберігатиметься й надалі, адже поряд з мобілізацією країні потрібні люди для стабільного функціонування економіки. Для шукачів це означає не лише більший вибір роботи, а й можливість отримувати вищу зарплату.
Місце для вашої реклами
Раніше в Мінсоцполітики писали, що нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу, підробіток чи активно шукають роботу. Велика частина українців яким виповнилося 55 років, хочутьпрацювати та навчатися, бути частиною життя громади. Для того, щоб підтримати старших людей у цих ініціативах, держава пропонує їм спеціальні програми.
Також нагадаємо, що українці працюють більше за інших, американці найменше працюють на придбання харчів. А найкращий баланс «життя — робота» мають ірландці. Такі результати цьогорічного Індексу Соціального Добробуту від Міжнародного Інституту Свободи (ILI).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems