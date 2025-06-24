Українці працюють більше за інших: де найкращий баланс «життя — робота» (індекс cоціального добробуту) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Українці працюють більше за інших: де найкращий баланс «життя — робота» (індекс cоціального добробуту)

Українці працюють більше за інших, американці найменше працюють на придбання харчів. А найкращий баланс «життя — робота» мають ірландці.

Такі результати цьогорічного Індексу Соціального Добробуту від Міжнародного Інституту Свободи ( ILI ), наданого finance.ua.

Індекс соціального добробуту від Міжнародного Інституту Свободи показує, скільки часу в годинах та роках потрібно працювати середньостатистичному жителю країни для придбання кожного із 40 вимірюваних товарів і послуг та всього запропонованого кошику товарів і послуг.

Згідно з дослідженням, у США треба працювати 7 років, а в Ірландії 9 років — ці країни мають найвищі показники (купити 40 товарів та послуг).

Ірландія є ілюстрацією переваг моделі підприємницького зростання, природних, добровільних механізмів і процесів ліквідації бідності та підвищення рівня добробуту. На початку 1980-х Ірландія на фоні лідерів Європейського Союзу була бідною країною, але 2024 році ВВП на душу населення Ірландії майже вдвічі перевищив показник Німеччини. Індекс соціального добробуту 2025 р. також підтверджує безсумнівні досягнення цієї країни в підвищенні якості життя, поліпшення балансу «робота — життя поза роботою».

У Німеччині для придбання 40 товарів і послуг в Індексі-2025 середньостатистичний громадянин має працювати 9 років, 11 місяців і 18 днів або 21085 годин.

Чехія та Польща — приклади європейських країн, які стали лідерами пострадянської, постсоціалістичної трансформації. Після ліквідації прямих наслідків радянської інституційної окупації вони переважно зробили ставку на інститути капіталізму, економічну свободу та приватну власність, на інтеграцію в економічний простір ЄС. Про результати свідчать як макроекономічні показники цих країн, так і дані Індексу соціального добробуту ILI 2025 року.

Якщо Румунія активно надолужує системні трансформації, скорочуючи відрив від Польщі та Чехії, то Молдова досі не взяла чіткого курсу на вільний ринок і капіталізм, помітне її значне відставання навіть від лідерів системних трансформацій Центральної та Східної Європи.

Україна в Індексі соціального добробуту-2025

Тривале, стійке неприйняття інститутів і механізмів капіталізму, вільного ринку та принципів економічної свободи впродовж понад 30 років призвело до того, що країна має високі ризики застрягання у пастці бідності, низьку продуктивність праці, неякісні інституції для забезпечення економічного зростання та розвитку.

Монетарний еквівалент сукупних країнових втрат часу України порівняно з Польщею за останні 34 роки становить ~4530 млрд доларів, часові втрати ~330 млн років.

«Гіпотези прихильників нинішньої економічної моделі про те, що такий величезний розмір держави потрібен для подолання бідності, стимулювання економічного зростання, підвищення інвестиційної привабливості, спростовуються не лише численними статистичними показниками, а й також значенням Індексу соціального добробуту 2025 року для України» — сказано в дослідженні.

Заначимо, що Індекс Соціального Добробуту максимально наближений до реального середовища, в якому живе і діє людина. Соціальне благополуччя — це кількісна та якісна оцінка рівня, ступеня задоволеності людини матеріальними та нематеріальними благами.

Проаналізовані дані по більш ніж 150 країнам світу, численні наукові дослідження динаміки доходу дають змогу дійти такого висновку: рівень оплати праці підвищується, коли країна створила та підтримує стійкі правові, економічніінститутидля забезпечення швидкого, довгострокового економічного зростання та розвитку, основними з яких є:

приватна власність,

економічна свобода,

відкрита конкуренція,

вільна торгівля,

мала держава,

солідарне, активне громадянське суспільство.

Монетарний еквівалент сукупних країнових втрат часу України порівняно з Польщею за останні 34 роки становить ~4530 млрд доларів, часові втрати ~330 млн років.

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