Cкільки грошей українці спрямували на сплату військового збору в 2025 році (інфографіка)

У 2025 році українці спрямували на сплату військового збору 163,6 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«За оперативними даними Казначейства, у 2025 році надходження від військового збору до загального фонду державного бюджету становили 163,6 млрд гривень», — сказано в повідомленні.

За оперативними даними Казначейства видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону у 2025 році склали майже 2,67 трлн гривень. Це означає, що на потреби оборони держава щоденно спрямовувала у середньому понад 7,3 млрд гривень.

Для порівняння: надходження від військового збору за підсумками 2025 року забезпечили фінансування оборонних видатків держави протягом 22 днів. «Це додаткові 22 дні нашого життя, забезпечення наших захисників і захисниць, діяльності бізнесу, життєздатності країни», — пояснили в міністерстві.

Крім надходжень від військового збору, на захист України спрямовувалися також і інші платежі, що контролюються податковими та митними органами, в тому числі податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, акциз, рентна плата, дивіденди від державних підприємств та інші податки і збори, а також надходження від внутрішніх запозичень (ОВДП).

Нагадаємо, Новий рік приніс зміни до сплати військового збору, який стягується з фізичних осіб-підприємців. Згідно з законодавчими нормами, для ФОП першої, другої та четвертої груп ставка військового збору встановлюється у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.

ФОПи третьої групи, як і минулого року, сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від валового доходу. Для фізичних осіб-підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування, та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, розмір військового збору 2026 року становитиме 5% від річного доходу, як це було торік. Детальніше про сплату військового збору Finance.ua розповідав у статті за посиланням

